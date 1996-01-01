Бабушки задержали вора

В п. Горнореченском Кавалеровского района бабушки-соседки "повязали" вора, залезшего в квартиру двухквартирного дома.

Мужчина хотел поесть на халяву, пока нет хозяев. Набрал еды в сумку и хотел смыться, но тут подоспели бдительные бабушки-соседки, окружившие дом во всех сторон. Они вызвали милицию, и пока она не прибыла, держали вора в доме.