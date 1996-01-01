"Доширак" пользуется спросом...

Крупную партию сублимированной лапши "Доширак" - 36 коробок стоимость около 8 тысяч рублей - похитили злоумышленники со склада ХК "Дальзавод".

Как сообщили в УВД Владивостока, милицейский наряд задержал подозреваемых в совершении этого преступления. Одним из задержанных оказался 28-летний мужчина, ранее трижды судимый, второй задержанный - 44-летний мужчина, ранее проходивший лечение в психиатрической больнице. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.