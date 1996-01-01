Бомба - на грядке

Авиационная бомба обнаружена при разработке грядок в селе Заречное Октябрьского района.

Как сообщили в государственном учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, боеприпас обследуют специалисты, если его можно перевозить без угрозы для окружающих, бомба будет вывезена в безопасное место и уничтожена.