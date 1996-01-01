Снаряды в реке

Работы по утилизации боеприпасов, обнаруженных в безымянной речке, впадающей в Новогеоргиевское озеро, прошли в понедельник в Октябрьском районе.

Как ранее сообщалось, более 40 снарядов, разбросанных по дну речки на большой площади на дне реки, обнаружили местные жители. Снаряды находятся на глубине около 1,5 метров.