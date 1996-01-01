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Ребенка чуть не увезли за границу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокуратурой Приморского края возбуждено уголовное дело по факту незаконного удочерения ребенка американской семьей.

Как сообщила старший помощник прокурора Ирина НОМОКОНОВА, в ходе рассмотрения Приморским краевым судом в апреле 2005 года гражданского дела по заявлению граждан США супругов К. об удочерении Дарьи Н., 25 июля 2004 года рождения, лицами, участвующими в деле, были представлены суду сфальсифицированные доказательства, подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семьи российских граждан.

Проведенной прокуратурой края проверкой установлено, что представленные в суд в качестве доказательств документы, связанные с усыновлением девочки, являются подложными.

Так, анкета ребенка, акт обследования жилищно-бытовых и других сторон жизни матери девочки, копии страниц журнала учета кандидатов в усыновители - граждан Российской Федерации, а также журнала учета посещения детей в детской городской больнице № 2 города Владивостока содержат заведомо не соответствующие действительности сведения.

Эти документы должны были убедить суд в том, что Дашу неоднократно предлагали для усыновления российским гражданам, которые посещали ее в больнице, а бабушка девочки отказалась взять ее на воспитание. И только после этого органами опеки было принято решение о передаче ребенка американской семье.

Однако подлог был вовремя обнаружен, мать Даши забрала своего ребенка, а гражданское дело об усыновлении девочки Приморским краевым судом прекращено.

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