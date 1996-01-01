Дело Власова закрыто

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, прекращено уголовное дело по факту убийства в прокуратуре Ленинского района г. Владивостока, совершенное бывшим работником прокуратуры Кировского района Антоном ВЛАСОВЫМ. Дело прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В результате расследования дела Генеральная прокуратура РФ установила, что обвиняемый поддерживал тесные отношения с преступным миром. И из мотивов мести совершил убийство работников прокуратуры, причастных к расследованию дела своих подельников, которое уже передано в суд; его рассмотрение ожидается в начале лета, над обвиняемыми установлен особый надзор. Сейчас следствие занимается расследованием смежных дел - по факту продажи оружия обвиняемому и взрыву возле здания УБОПа.

Указом Президента РФ № 492 от 3 мая за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, посмертно "Орденом мужества" награждены: заместитель прокурора Ленинского района Наталия БАЛАШОВА, заместитель прокурора Ленинского района Андрей КОНЕВ, старший помощник прокурора Ленинского района Татьяна ПРОСКУРОВСКАЯ. Следователь прокуратуры Ленинского района Александр ЛИ награжден медалью "За отвагу".