Нашу безопасность обсудили на Гавайях

"Взгляды США и России на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе" - так называлась конференция, прошедшая в начале мая на Гавайях. Ее организатором и спонсором стал Азиатско-Тихоокеанский центр исследований безопасности (АТЦИБ), который входит в состав Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

В составе российской делегации были вице-губернатор Приморья Виктор ГОРЧАКОВ, ученые ДВГУ, московские специалисты-международники, чиновники российского МИДа и Генерального консульства России в Сан-Франциско.

С американской стороны в числе прочих присутствовал нынешний генконсул США во Владивостоке Джон Марк ПОММЕРШАЙМ, а также его предшественница на этом посту Памела СПРАТЛЕН, которая ныне работает на Гавайях в научном центре "Восток-Запад". Кстати, в ближайшее время госпоже Спратлен вновь придется сменить место работы - она должна получить новое высокое назначение в аппарате государственного департамента в Вашингтоне.

В центре обсуждения участников научно-дипломатической тусовки были вопросы стратегической стабильности и безопасности в АТР, а также взаимоотношения ключевых держав региона - США, России, Китая, Японии. По мнению одного из американских экспертов, политика России в АТР обретет по-настоящему прочную основу лишь тогда, когда ее Дальний Восток станет стабильным и процветающим регионом. Правда, до этого еще далеко...