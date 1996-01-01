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Нашу безопасность обсудили на Гавайях
"Взгляды США и России на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе" - так называлась конференция, прошедшая в начале мая на Гавайях. Ее организатором и спонсором стал Азиатско-Тихоокеанский центр исследований безопасности (АТЦИБ), который входит в состав Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.
В составе российской делегации были вице-губернатор Приморья Виктор ГОРЧАКОВ, ученые ДВГУ, московские специалисты-международники, чиновники российского МИДа и Генерального консульства России в Сан-Франциско.
С американской стороны в числе прочих присутствовал нынешний генконсул США во Владивостоке Джон Марк ПОММЕРШАЙМ, а также его предшественница на этом посту Памела СПРАТЛЕН, которая ныне работает на Гавайях в научном центре "Восток-Запад". Кстати, в ближайшее время госпоже Спратлен вновь придется сменить место работы - она должна получить новое высокое назначение в аппарате государственного департамента в Вашингтоне.
В центре обсуждения участников научно-дипломатической тусовки были вопросы стратегической стабильности и безопасности в АТР, а также взаимоотношения ключевых держав региона - США, России, Китая, Японии. По мнению одного из американских экспертов, политика России в АТР обретет по-настоящему прочную основу лишь тогда, когда ее Дальний Восток станет стабильным и процветающим регионом. Правда, до этого еще далеко...
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