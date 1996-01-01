Минприроды заказало мониторинг дальневосточной тайги с помощью аэрофотосъемки

В апреле Министерство природных ресурсов РФ издало приказ о проведении мониторинга лесов на Дальнем Востоке. Впервые за 17 лет крупномасштабной аэрофотосъемке в этом году должны быть подвергнуты 7,5 млн га лесных площадей в Хабаровском и 5,7 млн га в Приморском краях.

В последний раз мониторинг (в былые времена называемый просто освидетельствованием) проводился в Хабаровском крае в конце 80-х. И еще тогда, в условиях государственной лесной промышленности и государственного лесного хозяйства, фотографические работы и дешифрация снимков приводили, по словам директора Дальневосточного лесоустроительного предприятия Николая ПРОТАСОВА, к увеличению размеров штрафов леспромхозов за нарушения лесного законодательства на порядок!

И в этом не видели ничего страшного: лесная промышленность, добывая в богатой Дальневосточной тайге экспортный кедр и другие хвойные, приносила государству доллары, а неизбежные нарушения, педантично констатируемые лесным хозяйством, рассматривались наверху как малоприятный, но все же неизбежный побочный эффект гонки за объемами рубок.

Иные времена настали. Нет, рыночные условия не изменили менталитет лесорубов и лесопромышленников: кто умел махать топором, так рубакой-парнем и остался. Просто доллары потекли не в государственный карман. А постепенное уменьшение государственного финансирования лесного хозяйства заставило лесхозы превратиться в тех же лесорубов: зарабатывать на жизнь и деятельность рубками ухода. И лесники, призванные лес охранять и защищать, нацепляли за лихое десятилетие достаточно опилок на безупречный ранее мундир. Да так, что депутат Законодательной думы Хабаровского края Иван ФЕДОРОВ на одном из заседаний назвал директоров лесхозов "камикадзе": "Хоть завтра иди и сажай каждого второго". Ведь рубки ухода, санитарные рубки, согласно науке призванные избавлять лес от больных и ненужных деревьев, превратились в незаконный источник добычи ликвидной древесины.

Досье Согласно официальной статистике ФАЛХ по Хабаровскому краю в 2004 году лесхозами Хабаровского края и подрядными организациями заготовлено на рубках ухода и санитарных рубках 1230 тыс. куб/м ликвидной древесины.

После резкого падения производства круглых лесоматериалов в начале 90-х в крае был принят ряд мер по наращиванию объемов. Однако имели они и побочные эффекты. Так, принятие правил сортиментной вывозки древесины способствовало снижению затрат лесопромышленных фирм, но в то же время на делянах стали расти горы дровяного неликвида, не находящего спроса. По оценкам ученых, до 45% заготовленного леса гниет под солнцем, лесопромышленники на законных основаниях вывозят только ликвидный сортимент.

- Проверки последних лет показали, что на делянах бросается не только неликвид, - рассказал и. о. руководителя отдела госконтроля Росприроднадзора по Хабаровскому краю Виктор СУРКОВ. - Лес рубится просто варварски, отрезается лучшая часть, а на делянах бросается еще и 20-30% деловой древесины.

В условиях отсутствия достаточного государственного финансирования оказались не только лесхозы, но и лесоустроительные предприятия. Это привело к отсутствию достоверных материалов лесоустройства примерно на половине территории Хабаровского края. Далеко не все краевые лесозаготовительные предприятия имеют план рубок главного пользования. Документ, без которого в былое время никого и близко не пустили бы в лес.

- Это приводит, - говорит руководитель окружного управления Росприроднадзора Петр ТИТКОВ, - к возможности сговора высокопоставленных работников лесхозов с арендаторами лесного фонда на предмет изъятия и сокрытия незадокументированного леса.

При этом, несмотря на отсутствие или некачественность материалов лесоустройства, по словам руководителя ФАЛХ по Хабаровскому краю Владимира КОЛОМЫЦЕВА, директор лесхоза не может не знать, сколько леса у него растет.

Тем временем лесная промышленность Хабаровского края, уже вышедшая на третье место в России, наращивает объемы производства круглых лесоматериалов.

Досье Согласно официальной статистике министерства лесной промышленности (МЛП) Хабаровского края, в 2004 году заготовлено 9,4 млн куб/м древесины, вывезено 8, 05 млн. Среди лидеров - Солнечный район - заготовлено 1,58 млн кбм, вывезено - 1,46 млн. Ванинский район - 1,45 млн кбм и 1,33 млн кбм. Ульчский район - 1,3 млн кбм и 1,18 млн кбм.

Однако официальная статистика МЛП Хабаровского края формируется на основании данных, представленных самими предприятиями. И статистика эта никак не соотносится, более того, вступает в противоречие с оценками ученых, утверждающих о, как минимум, 30% неликвида, бросаемого на делянах.

- Ну, наверное, предприятия рубят больше, - предположил в своей простоте один из чиновников МЛП Хабаровского края.

Так сколько же рубят на самом деле?

Досье Согласно статистике МЛП Хабаровского края число жителей края, работающих на предприятиях лесопромышленного комплекса, составляет 16% от числа всех работающих. В то же время в краевой бюджет лесная промышленность дает лишь около 10% доходов. Единственный выход - проведение лесоустроительных работ, способных дать ответ на вопрос, сколько леса растет на том или ином участке, но специалисты давно уже не доверяют современным лесоустроительным работам.

По словам государственного контролера Виктора СУРКОВА, лесоустроительные работы 2000-2001 года по качеству значительно уступают работам 1993-1994 годов, которые ни в какое сравнение не идут с работами, проводившимися в советское время.

И вот лесной мониторинг идет на Дальний Восток. В Красноярском крае и Иркутской области он принес в прошлом году в бюджеты субъектов дополнительно около 200 млн руб. штрафов, наложенных на лесопользователей! Несколько чиновников были вынуждены уволиться во избежание уголовного преследования.

У нас еще много финансовых и организационных трудностей мониторинга. Например, до сих пор не определились кого - Дальневосточную базу охраны лесов от пожаров или Дальневосточное лесоустроительное предприятие - назначить ответственным. Тем не менее главный дальневосточный лесоустроитель Николай ПРОТАСОВ уже примерно определился в направлении мониторинга:

- Очевидно, что проверять нужно лесхозы Солнечного, Ванинского, Ульчского и прилегающих районов, где наибольшая интенсивность рубок. Лесхозы - Солнечный, Ульчский, Амгуньский, Уктурский, Нижнетамбовский, Быстринский, Тумнинский, Высокогорный и Северный.

Хотя точное направление "блицкрига" федеральных аэрофотографов еще будет обсуждаться на встрече "большой тройки" - директора авиабазы Александра ЛЮБЯКИНА, Николая Протасова и руководителя ФАЛХ по Хабаровскому краю Владимира Коломыцева.

Как сказал А. Любякин, "нет разница, какие лесхозы проверять. В любом из них зачастую подписывают освидетельствование лесосек без выезда на место. Контроля нет ни за арендаторами, ни за рубками ухода.

Так что, мониторинг будет пугалом для всех нерадивых директоров лесхозов. Не ошибусь, если предскажу, что мониторинг покажет многочисленные завизирные рубки, брошенную древесину. Бардака в наших лесах хватает. Посмотрим. Пни ведь никуда не спрячешь".