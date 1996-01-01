Пассажир "Кариба" оказался пленником

В незаконном лишении свободы будет предъявлено обвинение двум жителям Хабаровского края.

Как сообщили в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 25 апреля неизвестные преступники вызвали из дома на улице Полевой в селе Гродеково района имени Лазо Хабаровского края 35-летнего хозяина. Его избили и насильно увезли в автомашине "Тойота Кариб". 26 апреля пленник со связанными скотчем руками был обнаружен автоинспекторами в салоне этой иномарки и освобожден, а его похитители задержаны.

Свои действия двое бывших уголовников из поселка Переяславка, 1974 и 1982 годов рождения, мотивировали тем, что накануне нигде не работающий и также имеющий судимость мужчина совершил у них кражу денег. Но правоохранительные органы склонны полагать, что это происшествие больше напоминает криминальные разборки.

Впрочем, даже если слова задержанных и подтвердятся, им все равно не избежать уголовной ответственности. Оба уже водворены в изолятор. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Кроме того, следствие сейчас проверяет их причастность к другим преступлениям.