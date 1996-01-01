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Миллион, выданный под отчет, в кассу не вернулся
Приличная по нынешним временам сумма 1,3 млн руб. была выдана сотруднику одной из коммерческих фирм Хабаровска для личных нужд. Да так и не была возвращена. Но обо всем по порядку.
Некоторое время тому назад в Хабаровске было зарегистрировано ООО, занимающееся в основном производственно-сбытовыми делами в рыбной отрасли. Его генеральным директором был назначен некий КОВАЛЕВ (фамилии в данной истории изменены), которому согласно уставу общества предписывалось выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусматривающие руководство коллективом и организацию труда.
Он был также наделен полномочиями по управлению и распоряжению имуществом предприятия, учету и контролю расходования товарно-материальных ценностей в пределах, определенных уставом ООО, в том числе полномочиями на право подписи финансовых и юридических документов. А вот права утверждать размеры и порядок распределения чистой прибыли ему дано не было - это относилось исключительно к компетенции общего собрания участников общества.
Но, как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. Ковалев, видимо, крепко дружил с главным бухгалтером того же предприятия САВЕЛЬЕВЫМ. И вот однажды главбух пишет заявление с просьбой оказать ему материальную помощь в связи со смертью матери и связанными с этим расходами. Все необходимые для этого документы в нарушение устава ООО оформляются и подписываются самими же Ковалевым и Савельевым. Деньги были получены в хабаровском филиале Банка Москвы и выданы просителю.
Хотя, конечно, повод для оказания помощи был таким, что вряд ли общее собрание отказалось бы ее предоставить, если бы последовало обращение. Но обращения не было, и, разумеется, прежде всего из-за размера суммы: Савельев получил от гендиректора 1 млн 300 тыс. руб.!
По данному поводу следствие получило такое объяснение. Дескать, в одном из сибирских городов у Савельева жила мать, страдавшая онкологическим заболеванием, и потребовались большие деньги на длительное лечение, на операцию, а затем и на похороны.
Все это было проверено, и оказалось, что никаких денег ни на лечение матери, ни на ее похороны Савельев не тратил, а операция, как и положено при таком заболевании, делалась бесплатно. Савельев, однако, продолжает стоять на своем.
В ходе следствия, выяснилась любопытная деталь. Незадолго до хищения денег Ковалев и Савельев на паях купили в Хабаровске хорошую и весьма дорогую многокомнатную квартиру. Возник естественный вопрос: откуда взялись деньги на покупку жилья? Ответ Савельева смехотворен: друг подарил. А о причинах такой щедрости друга уже не спросишь: он умер...
А деньги между тем в кассу ООО так и не вернулись. И героям этой истории соответствующая статья Уголовного кодекса РФ за хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в крупном размере сулит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.
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