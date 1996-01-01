Лекари остались без пенисов

Интересные объявления, прочитанные оперативниками в хабаровских газетах, помогли выйти на организованную преступную группу с международными связями, которая наладила массовую поставку соседям из КНР так называемых дериватов.

И хотя это было нелегко, у сыщиков хватило достаточно терпения, чтобы проследить, как бойкие хапуги скупают у приамурских браконьеров пенисы изюбра, медвежьи лапы и прочие нелегальные "трофеи".

Они и на Дальнем Востоке России ценятся недешево, но в Китае, Корее или Японии их стоимость возрастает многократно. Ведь дериваты традиционно используются в восточной медицине. А кто пожалеет денег на свое собственное здоровье?

Итогом скрытого наблюдения за деятельностью так называемых бизнесменов-перекупщиков стало задержание хорошо законспирированных курьеров. Оно состоялось на территории Приморья. В поселке Лучегорск, на контрольно-пропускном пункте "Рубеж-1", была остановлена старенькая иномарка "Тойота Корона", в которой сидели водитель и... беременная женщина. На ее "интересном" положении и намеревались сыграть преступники. Ну, кто, скажите, захочет долго мурыжить будущую мамашу?

Однако предположениям криминальных аналитиков в этот раз не суждено было сбыться. Правда, надо отдать должное курьерам, которые устроили целый театр, когда сотрудники правоохранительных органов попросили открыть багажник их машины, а затем предъявить к досмотру сумки с "личными вещами".

Там оказались сотня медвежьих лап, четырнадцать замороженных эмбрионов медвежат, нос косолапого и двенадцать "единиц" медвежьей желчи, а также десять пенисов и четырнадцать хвостов изюбра. Браконьеры, истребившие в массовом количестве таежную живность, выручили за все это не больше десяти тысяч долларов. Таковы цены нашего черного рынка.

По словам задержанных перевозчиков, дериваты они приобрели "совершенно случайно у незнакомых людей". В южной части Хабаровского края. Перепродать свой товар намеревались китайцам в Уссурийске. И охотников-браконьеров они, конечно же, не знают. Но в рамках возбужденного уголовного дела кое-кто из этих "незнакомцев" уже потерял свое инкогнито. Но в интересах следствия подробности пока придется пропустить.

Имеется даже информация о покупателях с той стороны - противодействие организованной преступности, в том числе и экономической, становятся общим приоритетом в работе правоохранительных органов двух стран. Тем более что в последнее время наблюдается четкая тенденция к сращиванию преступных группировок российского Дальнего Востока с китайским криминалитетом. Наибольшие барыши они получают от контрабанды стратегических ресурсов, в том числе водных и таежных биоресурсов, леса и лесоматериалов. Поэтому процессы интернационализации преступности объективно обуславливают необходимость межгосударственного сотрудничества в правоохранительной сфере.

Определенные наработки уже есть. Дальневосточной милицией и другими нашими силовыми ведомствами принят целый комплекс практических и организационных мер по расширению и совершенствованию сотрудничества в правоохранительной сфере, прежде всего с Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики, а также Национальным полицейским агентством Японии, правоохранительными службами КНДР, с представителями которых проведены плодотворные рабочие встречи по вопросам взаимодействия.

На сегодняшний день лучше всего выстроены взаимоотношения с китайскими коллегами из провинции Хэйлунцзян. Протоколы о взаимном сотрудничестве подписаны, начиная с Камчатки и заканчивая приграничными территориями - Приморским и Хабаровским краями, Амурской и Еврейской автономной областями. Стороны достигли соглашения о совместной программе действий в сфере борьбы с преступностью, определили порядок взаимного обмена информацией о выявленных каналах, источниках, способах незаконной транспортировки живого товара, природных богатств, оружия и наркотиков через границу.

Именно такой оперативной информацией, представляющей взаимовыгодный интерес, обменялся начальник Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу генерал-полковник милиции Анатолий ЗОЛОТАРЕВ с руководством Управления общественной безопасности провинции Хэйлунцзян и на последней встрече в Хабаровске, которая состоялась 27 апреля. Он с удовлетворением отметил, что "обе стороны давно перешли от протоколов к конкретным делам - задержанию преступников". И предложил пожестче взяться за криминальные совместные предприятия, занимающиеся отмыванием денег, контрабандистов и пресечение наркотрафика.