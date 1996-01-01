Убит очередной предприниматель

Предприниматель, вооруженное покушение на которого было совершено 2 ноября, скончался в больнице. Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.1 -умышленное убийство.

Нападение было совершено в подъезде дома потерпевшего, расположенного на улице Луговая, 69 во Владивостоке. Мужчина был тяжело ранен. По словам очевидцев, на первом этаже раздалось сразу несколько выстрелов. На месте были найдены две гильзы и пули. "Скорая помощь" срочно госпитализировала пострадавшего, однако от полученных ранений он скончался.