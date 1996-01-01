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Транзитное вымогательство
Группировку, которая уже больше года вымогала деньги на трассах у перегонщиков иномарок в различные регионы России, задержали на прошлой неделе сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Приморского края.
Как сообщили "ЗР" сотрудники правоохранительных органов, это не единственная группа, которая таким образом промышляла на дорогах. Одну уже задерживали около трех месяцев назад. Но, несмотря на это, информация о том, что беспредел продолжается, регулярно поступает.
Вымогатели - члены местных организованных преступных групп, работают в основном, на одних и тех же участках дорог: Владивосток -Михайловка, Михайловка - Спасск, Спасск - Дальнереченск, Дальнереченск - Хабаровск. Останавливают транзитников (вплоть до целой колонны машин), о которых информация к ним поступает заранее, требуют по $ 100 - 200 с каждой машины. Перегонщики, желая доставить иномарки и себя до пунктов назначения целыми и невредимыми, вынуждены платить. Далее их снабжают сопроводительными записками типа "добро по трассе дано", подписывают вымышленными именами и оставляют на время в покое.
В последнее время нарушители закона начали вооружаться. В основном охотничьими ружьями или макетом автомата Калашникова. Но и транзитники в долгу не остаются: простреленные нога одного из бандитов и корпус их автомобиля - тому подтверждение. Вымогатели, как отмечают милиционеры, осторожны: часто меняют свои машины, номера, живут только в съемных квартирах, в которых подолгу не задерживаются. Они быстро оценивают обстановку и уходят от слежки. На выслеживание и задержание последней группировки ушло около полугода.
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