Труп у тропы

Обглоданные останки подростка обнаружены в пригороде Владивостока.

Как сообщили во Владивостокском диггер-клубе, скелет, волосы и одежда были разбросаны возле популярной в городе спортивно-оздровительной тропы, проходящей недалеко от Седанкинского водохранилища. Осмотрев одежду и остатки волос, сотрудники "Владдиггерспаса" предполагают, что умерший, скорее всего, подросток женского пола, и труп лежит в лесу довольно давно. За это время всем, что можно было съесть, полакомились одичавшие собаки и птицы.

Причину смерти, пол и возраст погибшего, и тот факт, почему до сих пор никто из проходящих по тропе здоровья граждан не заявил в милицию о находке, предстоит выяснить следственным органам. А пока владивостокские диггеры просят всех, кто может помочь отыскать родственников или знакомых погибшего, или помочь в опознании, сообщить в правоохранительные органы.