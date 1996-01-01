Девушек продали в проститутки

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.127-1 УК РФ, - торговля людьми.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в марте в районе оздоровительного комплекса "Абриколь", расположенного на территории Железнодорожного района Хабаровска, злоумышленники насильно усадили в автомобиль двух девушек.

Позже молодых хабаровчанок продали, чтобы эксплуатировать в качестве проституток. Девушкам удалось позвонить в правоохранительные органы. Милиционеры задержали лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. К подозреваемым применена мера пресечения - арест.