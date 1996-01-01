Пропавший кредит

Одной золотодобывающей артели старателей, зарегистрированной в форме ОАО, потребовался кредит. И генеральный директор гражданин Ф. взял в московском коммерческом банке "Олимпийский" без малого 20 миллионов рублей. Деньги были использованы для закупки материально-технических ресурсов, горюче-смазочных материалов, выплаты заработной платы и на другие текущие затраты, связанные с добычей драгоценного металла. В соответствии с договором в течение нескольких лет долг надлежало выплатить золотом.

Время шло. Проходили и сроки поэтапного возвращения кредита. В банке, понятное дело, забеспокоились. И дело дошло до арбитражного суда, принявшего решение, конечно, в пользу банка.

Узнав, что имуществу артели грозит арест, гендиректор затеял операцию, позволяющую уйти от потери денежных средств и материальных ценностей. Он просит отсрочить выполнение решения арбитражного суда, заверив, что в ближайшее время начнет погашать кредит. И в спешном порядке регистрирует новую старательскую артель в форме ООО, которое сам же и возглавляет. Полномочия же гендиректора ОАО по решению собрания акционеров передаются бывшему заместителю гражданину С. И вновь образованному предприятию, опять-таки по решению того же собрания продаются основные фонды ОАО. Договоры купли-продажи подписали Ф. и С. как главы "высокодоговаривающихся сторон".

Впрочем, никакой купли-продажи на самом деле не было. Имело место оформление фиктивных документов, в результате чего деньги не фигурировали ни по наличному, ни по безналичному расчету. Более того, не было и собрания. Просто Ф. "высосал из пальца" и изложил на бумаге его "протокол", а потом подходил к акционерам и просил подписать "документ". И те подписывали, так как знали, что ОАО обречено, а им всем предлагается место в новом предприятии.

И еще один нюанс: даже собрав все подписи "местных" акционеров, собрание нельзя было выдавать за правомочное. Оно не могло быть таковым, потому что в нем для принятия каких-либо решений должны были участвовать представители банка-кредитора, так как к тому моменту он обладал 75 процентами акций ОАО. Но, понятное дело, банк в известность о замышляемой афере не ставился.

Часть имущества все же была обращена в деньги. Некоторое количество разнообразной техники было реализовано сторонним лицам и организациям. Деньги были истрачены на производственные нужды и на зарплату работникам уже в ООО. (У следствия нет данных о том, что Ф. использовал эти деньги на личные нужды).

Лицензии на разработку месторождений якобы обанкротившегося предприятия были возвращены в Комитет РФ по геологии и использованию недр. А потом лицензии на те же самые месторождения были получены в том же Комитете, но уже для "новорожденного" ООО. Сюда же перешли практически все работники "утонувшего корабля". Формально в ОАО остались новый генеральный директор С. и главный бухгалтер М. Но и они реально заняли руководящие должности в ООО.

Ликвидировать обанкротившееся предприятие не стали, вероятно, потому, что на ликвидацию надо тратить какие-никакие, а деньги.

И заработало новое предприятие. На месторождениях, производственных площадях и технике прежнего. Как говорится, все довольны, все смеются. Кроме банка, разумеется.

Для чего все это было проделано? А для того чтобы избежать ареста имущества за долги. Наше законодательство таково, что в подобной ситуации юридическое лицо к ответственности не привлечешь. ОАО -вроде как банкрот, уже не обладающий никакими материальными ценностями. И не важно, каким образом оно их лишилось. А с ООО взятки гладки: оно законным (якобы) способом приобрело эти самые ценности.

Но Ф. и С. не учли того, что физических лиц за такие действия можно и нужно привлекать к уголовной ответственности. Может быть, потому что дела такого рода - новинка в правоохранительной практике. Поэтому следствию пришлось работать с особой тщательностью, ведя расследование. Было доказано, что Ф. и С. преднамеренно создали неплатежеспособность предприятия, умышленно ушли от погашения кредиторской задолженности.

Дело было направлено в суд, где обвиняемым придется отвечать перед законом по двум статьям действующего ныне Уголовного кодекса РФ - по 196-й ("Преднамеренное банкротство") и по 177-й ("Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности"). По первой максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет с возможными немалыми штрафами. А по второй - до двух лет лишения свободы.