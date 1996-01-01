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Мигранты всех стран, легализуйтесь!
Закончившееся вчера, 25 апреля, оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант" в очередной раз заставило понервничать большое количество иностранных граждан. Не только из Поднебесной.
Как рассказал начальник отдела по контролю за исполнением миграционного законодательства УВД Приморского края Виталий ШЕБАНОВ, это мероприятие плановое, которое проходит уже не первый год. В нем традиционно участвовали такие подразделения, как ФСБ, УМНС по Приморскому краю. Работа заключалась в выявлении нелегалов и привлечении их к административной или уголовной ответственности. Кроме того, перед проверяющими стояла задача проконтролировать тех иностранцев, которым решениями судов дано 10 суток на добровольное выдворение. Пункты миграционного контроля на время проведения мероприятия работали в усиленном режиме. Им было предписано не допускать въезд нежелательных категорий иностранных граждан - склонных к терроризму, числившихся в Интерполе и т. д.
Основная цель мероприятия - предотвратить экономические потери Приморья от незаконной миграции. По мнению Виталия Шебанова, эта цель постепенно достигается. К примеру, количество легальных иностранных предпринимателей на китайских рынках края увеличивается с каждым годом.
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