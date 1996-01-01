Пайки добавили

Еще две недели назад правительство установило новые нормы питания для содержащихся в учреждениях российской исправительной системы. Однако осужденные в Приморье до сих пор питаются по-старому.

"Приказа мы еще не получили, - прокомментировал "ЗР" начальник отдела интендантского обеспечения Главного управления федеральной системы исполнения наказаний по Приморскому краю Звиад ЦКРИАШВИЛИ. - Но это и не важно. Потому что суточная норма питания в приморских исправительных учреждениях давно составляет 29 руб., приблизительно о такой сумме и идет речь в новом документе. Это возможно потому, что в каждом нашем исправительном учреждении есть свои подсобные хозяйства.

В настоящее время содержащиеся в СИЗО-1 получают на обед по норме 500 г супа на первое и 300 г на второе. Правда, много - не обязательно вкусно. Причины, побудившие внести изменения в существующие нормы, по мнению З.Цкриашвили, заключаются в требованиях ВТО. Несмотря на то, что питание для заключенных, на взгляд сотрудников ГУФСИН, более чем достаточное, до европейских условий содержания нам еще, видимо, далеко.