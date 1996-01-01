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Над Приморьем столкнулись два циклона
В среду Приморье оказалось во власти активного циклонического вихря, который принес с собой осадки (дождь - в южной части Приморья, дождь со снегом - в северной) и сильный южный ветер практически на всей территорию края.
Как сообщила "ЗР" начальник отдела метеопрогнозов Приморского гидрометцентра Валентина ГИЛЕЦКАЯ, циклонический вихрь вызван столкновением двух циклонов, один из которых пришел из Северного Китая, другой - из Кореи. Усугубил ситуацию стоящий сейчас над Охотским морем антициклон, который стал препятствием для прохождения циклонических воздушных потоков.
Сплошная облачность препятствует прогреву воздуха, поэтому даже днем температура в крае не превысит +5-+10°C, а на побережье +1-+5°C. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ухудшение погоды будет довольно продолжительным, лишь к выходным дням циклон покинет пределы края.
Сильный ветер во Владивостоке посрывал рекламные баннеры и на некоторое время оставил центр города без электричества.
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