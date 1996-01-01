ТВ выключила стихия

Утром в среду весь центр Владивостока остался без света. Из-за этого прервался эфир некоторых теле- и радиостанций, офисы которых были обесточены.

Произошло это из-за аварий на линиях электропередач, вызванных циклоном. По информации диспетчера Южных сетей Дальэнерго, примерно в 11 часов утра ветер оборвал несколько проводов на высоковольтной линии в р-не ул. Каплунова. Из строя также вышла подстанция "Голубиная". Ремонт задержали пробки на дорогах, которые не позволили бригадам оперативно прибыть на места аварий, а также штормовой ветер, который осложнил монтажникам работы на опорах.