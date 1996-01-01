Изъятые наркотики тянут на тонну

В первом квартале в ДФО из незаконного оборота изъято 857 наркотических и психотропных средств.

В том числе более 2 килограммов героина, свыше 800 граммов опиума, более 4 килограммов маковой соломки, около 180 килограммов гашиша и гашишного масла более 610 килограммов марихуаны и 34 килограмма синтетических наркотиков.

По данным источника, зарегистрировано 1159 преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, в том числе 947 - тяжких и особо тяжких, 728 - связанных со сбытом.

Количество преступлений по оконченным уголовным делам составило 2937, из них 314 совершены группой лиц по предварительному сговору, 237 - организованной группой, 63 - организованной преступной группой или сообществом.