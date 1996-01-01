Хабаровских хоккеистов приняли за наркоторговцев, террористов и чеченцев

Депутат Госдумы от Хабаровского края, заместитель председателя комитета по информационной политике Борис РЕЗНИК сделал депутатский запрос на имя Генерального прокурора России Владимира УСТИНОВА, а также министра МВД Рашида НУРГАЛИЕВА о правомерности действий силовых структур в отношении хоккейной команды "Амур".

По словам Резника, уже началась всесторонняя проверка. Это случилось перед третьей игрой полуфинальной серии плей-офф высшей лиги с ХК МВД в Твери. Хоккеисты хабаровского "Амура" прилетели в Москву, чтобы оттуда отправиться на матч.

В аэропорту "Домодедово" команда подверглась досмотру по подозрению в перевозке наркотиков. Затем уже по пути в Тверь автобус хабаровчан остановили милиционеры и начали искать гексоген и лиц кавказской национальности. Вот и играй после этого с милицией в хоккей.