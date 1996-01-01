Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прокуратура достанет в небесах, на земле и на море
Прокуратурой Хабаровского края проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение физической защиты, предотвращение актов терроризма и иных противоправных действий на объектах воздушного, водного и железнодорожного транспорта. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения со стороны авиапредприятий Хабаровского края.
В наиболее крупной авиакомпании края - ФГУП "Дальавиа" - предполетный досмотр воздушных судов проводят нерегулярно. Только за прошлый год было зафиксировано 20 нарушений. В частности, здесь допускаются случаи проникновения посторонних лиц в контролируемую зону аэропорта. Не всегда работники службы авиационной безопасности авиапредприятия присутствуют при загрузке груза, бортпитания, посадки пассажиров. Также в "Дальавиа" отмечены нарушения правил перевозки оружия. До настоящего времени не решен вопрос о наличии кабины для личного досмотра пассажиров в аэровокзале, в зонах досмотра пассажиров. В ФГУП "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" действующая система физической защиты, ограждение территории аэропорта авиапредприятия не отвечают предъявляемым требованиям.
На территорию аэродрома КГУП "Хабаровские авиалинии" (г. Николаевск-на-Амуре) за период 2003-2004 годов произошло 24 проникновения посторонних лиц.
В ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина" оборудование контрольно-проездных пунктов постов охраны не обеспечено устройством подачи тревожной сигнализации в скрытом исполнении на каждом месте несения службы. Ряд постов не оборудован шлагбаумами, вспомогательными воротами. По результатам проверки в адрес руководителей авиапредприятий прокурорами внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений закона.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район