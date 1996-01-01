Прокуратура достанет в небесах, на земле и на море

Прокуратурой Хабаровского края проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение физической защиты, предотвращение актов терроризма и иных противоправных действий на объектах воздушного, водного и железнодорожного транспорта. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения со стороны авиапредприятий Хабаровского края.

В наиболее крупной авиакомпании края - ФГУП "Дальавиа" - предполетный досмотр воздушных судов проводят нерегулярно. Только за прошлый год было зафиксировано 20 нарушений. В частности, здесь допускаются случаи проникновения посторонних лиц в контролируемую зону аэропорта. Не всегда работники службы авиационной безопасности авиапредприятия присутствуют при загрузке груза, бортпитания, посадки пассажиров. Также в "Дальавиа" отмечены нарушения правил перевозки оружия. До настоящего времени не решен вопрос о наличии кабины для личного досмотра пассажиров в аэровокзале, в зонах досмотра пассажиров. В ФГУП "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" действующая система физической защиты, ограждение территории аэропорта авиапредприятия не отвечают предъявляемым требованиям.

На территорию аэродрома КГУП "Хабаровские авиалинии" (г. Николаевск-на-Амуре) за период 2003-2004 годов произошло 24 проникновения посторонних лиц.

В ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина" оборудование контрольно-проездных пунктов постов охраны не обеспечено устройством подачи тревожной сигнализации в скрытом исполнении на каждом месте несения службы. Ряд постов не оборудован шлагбаумами, вспомогательными воротами. По результатам проверки в адрес руководителей авиапредприятий прокурорами внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений закона.