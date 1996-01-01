Новый начальник УВД Находки прибыл из Партизанского района

В Находке сменился начальник городского управления внутренних дел. Вместо Александра ЕЛЕНСКОГО, подавшего заявление об уходе на заслуженный отдых, краевым руководством после согласования с городскими властями назначен полковник Минихат УСМАНОВ. Исполняющий последние четыре месяца обязанности начальника управления Виктор ПЕТРУШЕНКО остается его заместителем.

Разговоры об отставке Александра Еленского муссировались давно, особенно они усилились после нашумевшего дела с утерей сотрудниками ГУВД автомата. Интересно, что на днях уволена жена полковника, Наталья ЕЛЕНСКАЯ, долгое время исполняющая обязанности председателя административного комитета СЭЗ "Находка" и в конце прошлого года утвержденная на этом посту.

По информации заместителя начальника УВД Приморского края по кадрам полковника Александра СУЛЬДИНА, 46-летний Минихат Усманов в органах внутренних дел с 1980 г. Работал в уголовном розыске, руководил криминальной милицией Партизанского РОВД, исполнял обязанности начальника Партизанского РОВДа, последние три года возглавлял милицию Партизанского района.

Новый начальник ГУВД Находки пообещал, что прежде всего сосредоточит свои усилия на борьбе с наркотиками и активизации работы милиции общественной безопасности. Как известно, в текущем году в Находке отмечен значительный рост уличной преступности, грабежей, разбоев и других правонарушений. Удастся ли ему то, что не удалось Еленскому, покажет время.