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"Зеленый коридор" на Полтавке
На одном из лучших автопереходов в регионе запустили упрощенную систему прохождения таможенного контроля.
Двухканальная система таможенного контроля, так правильно называется "зеленый коридор", задумывалась как эксперимент, поэтому для ее внедрения и был выбран компактный и, без преувеличения, самый цивилизованный, среди других приморских автопереходов, пункт пропуска "Полтавка".
От внедрения двухканального режима пропуска время прохождения таможенных процедур снижается в среднем на 30%. Кроме того, люди, пересекающие границу, избавлены от, в общем-то, унизительной процедуры досмотра. Многим из них, в том числе и жителям Поднебесной, пока в диковинку возможность пройти таможенный контроль, не предъявляя ручную кладь к досмотру и не заполняя декларацию. Но к хорошему привыкаешь быстро, а хорошего на "Полтавке" много.
Перед внедрением "зеленого коридора" здание пункта пропуска было практически заново отстроено, внутренние помещения отделаны под "евро". У всех служб появились благоустроенные кабинеты, сотрудникам установили современное оборудование. Для пересекающих границу созданы и вовсе царские условия: "Полтавка" - единственный в крае переход, где в зоне пограничного контроля имеются санузлы. Здесь же работает бригада грузчиков, которые помогают перемещать привозимые из КНР товары до линии погранконтроля за смешную цену - 10 руб. за баул.
"Мы не стремимся как-то конкурировать с другими пунктами пропуска - у нас своя специфика. Мы стараемся хорошо делать свою работу, и нам приятно, когда у нас получается, когда нам говорят слова благодарности и когда мы видим плоды своей работы", - рассказывает начальник таможенного поста "Полтавка" Петр АФАНАСЬЕВ. На "Полтавке" сложился устойчивый коллектив, люди преданно относятся к своей работе, радушны к туристам: на их лицах не увидишь негативных эмоций, что, к сожалению, достаточно часто встречается среди представителей их профессии.
Секрет такого отношения прост: устойчивое развитие и нормальные условия труда. В этом "Полтавка" зависит от администрации пункта пропуска - ЗАО "Импульс". "В обустройство пункта пропуска за последнее время вложено более 30 млн руб., мы стараемся даже в чем-то перевыполнять требования служб, ведь, когда людям приятно работать, они стараются, и это сказывается на улучшении имиджа перехода и, как следствие, на увеличении грузо-пассажиропотока", - объясняет свою позицию генеральный директор ЗАО "Импульс" Николай ЛИТВИНОВ.
По словам Николая Илларионовича, пока рано говорить о завершении обустройства пункта пропуска - на очереди строительство сооружения, в которое перенесут оформление транзитных грузов. Это позволит разнести грузовой и пассажирский потоки и оптимизировать работу таможенных и пограничных служб. Грузовые автомобили на "Полтавке" оформляются транзитом - их опломбируют и отправляют для дальнейшего оформления на Уссурийский таможенный пост.
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