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Дело директора ТФОМСа ушло в суд
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока направила во Фрунзенский районный суд уголовное дело по обвинению исполнительного директора государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" (ГУ ТФОМС ПК). Евгению ЛЕВАШОВУ вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
Следствием установлено, что Левашов спустя две недели после вступления в должность в нарушение требований закона заключил с обществом с ограниченной ответственностью "Восточно-страховой альянс" договор о финансировании обязательного медицинского страхования.
Как сообщила прокуратура края, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы на основании этого договора Левашовым незаконно были перечислены со счета ТФОМС на счета ООО 1 109 688 руб.
Такое внимание к ООО объясняется тем, что ранее Левашов был его руководителем, а также учредителем ООО "Клиника семейной медицины", владеющего 50% уставного капитала "Восточно-страховой альянс".
Свою долю в уставном капитале "Клиники семейной медицины" Левашов после назначения на должность исполнительного директора передал своей дочери.
По ходатайству прокуратуры Фрунзенский районный суд Владивостока 11 марта 2005 г. отстранил обвиняемого Левашова от должности.
Прокурор района также предъявил в суд иск о взыскании с Евгения Левашова в пользу ТФОМС 1 109 688 руб.
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