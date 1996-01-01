"Слухи о моем отъезде преувеличены"

В редакцию "ЗР" поступила информация о том, что начальник УВД Приморского края Николай ВАЧАЕВ собирается на работу в Москву.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что начальник главного управления МВД РФ по ДВФО Анатолий ЗОЛОТАРЕВ переходит на работу в аппарат МВД и забирает главного приморского милиционера с собой. Более того, называлась даже кандидатура возможного преемника начальника УВД. Якобы наиболее реальные шансы занять это место у бывшего начальника УВД Находки Александра ЕЛЕНСКОГО.

- Без комментариев, - так отреагировал на просьбу "ЗР" пояснить слух Александр Еленский, который недавно ушел на заслуженный отдых.

Николай Вачаев опроверг эту информацию. Он сообщил, что никуда уезжать из Приморья не собирается, и с удивлением выслушал подробности. Кроме того, начальник УВД края поделился планами на дальнейшую работу, направленную на увеличение процента раскрываемости преступлений. Подробности читайте в интервью с ним в ближайших номерах "ЗР".