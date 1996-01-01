Приговорены к легкому испугу

Преступление и наказание... Необходимость жесткой "сцепки" этих действий и актов предельно густо замешана на людских трагедиях. Остро стоит вопрос о неотвратимости наказания и в такой сфере, как борьба с наркопреступностью. Естественной реакцией наших законодателей на критическое положение с распространением наркомании в России стали изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ в прошлом году.

Строгие законы

Если ранее максимальным наказанием за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, было пятнадцать лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества, то ныне часть 3 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет с возможным штрафом в размере до одного миллиона рублей. Причем впервые указано, что теперь такое наказание может получить лицо, допустившее преступные деяния "в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Даже без иных отягчающих обстоятельств.

А для совершеннолетнего гражданина, совершившего преступление в отношении заведомо несовершеннолетнего, в части 2 той же статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с возможным штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Ужесточилась и еще одна позиция. Если ранее человек, у которого при задержании обнаруживался наркотик, мог заявить, что он добровольно сдает его, то это освобождало от уголовной ответственности. Теперь же "не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию".

Неоднозначны суждения об отмене конфискации имущества. С одной стороны, это вроде бы послабление преступникам. Но на практике часто бывало так, что у крупного наркодельца нечего конфисковывать. Дорогостоящий дом записан на мать, дача с шикарным особняком - на зятя, "крутые" иномарки - на сына и т. д., и т. п. А сам преступник - гол как сокол...

И совсем другое дело, если вместо конфискации имущества предусматривается крупный штраф. К нему имущество, зарегистрированное на родственников, никакого отношения не имеет: суд принял решение о выплате штрафа - именно осужденный обязан заплатить! Нет денег у самого - пусть родственники выручают, которые безбедно жили, благодаря криминальным усилиям осужденного.

Как видим, в нынешнем российском законодательстве предусматриваются достаточно серьезные наказания. Но есть в данном вопросе одно существенное "но". Мало иметь законы, предусматривающие суровые наказания за серьезные преступления, - их надо еще эффективно применять на практике.

Добрые судьи

А что показывает наша практика? Большинство судебных приговоров даже за весьма опасные преступления в области незаконного оборота наркотиков определяют небольшие сроки лишения свободы, да и то с отсрочкой приговора. То есть условно...

Если называть вещи своими именами, то это иначе как безнаказанностью не назовешь. И есть масса примеров того, когда, получив такое "наказание", люди во второй, третий раз преступают закон в той же сфере нарушения антинаркотического законодательства. При этом сплошь и рядом делается расчет на то, что наш суд по-прежнему "самый гуманный суд в мире".

Нет числа примерам, когда, скажем, многодетные матери раз за разом сознательно и безбоязненно наступают на одни и те же "грабли". Потом они формально вроде бы осуждаются, но при этом остаются на свободе - все-таки мать, все-таки дети... Но, с другой стороны, не дает покоя вопрос: а как не посочувствовать семьям, детей которых наркосбытчики затягивают в смертельный омут? Причем огромное число детей...

Оперативники Управления Федеральной службы наркоконтроля России по ДФО задержали с поличным в Хабаровске молодого мужчину, продавшего четыре (!) килограмма опиума. Это не просто особо крупный размер: четыре килограмма опиума, поделенные на сумасшедшее количество доз, довершат процесс угробления здоровья и жизни множества людей, помогут "подсесть на иглу" новым жертвам, в том числе - детям. Характерная деталь: подозреваемый непосредственно на передачу наркотика покупателю "подставил" одиннадцатилетнюю девочку-родственницу, с явным расчетом на то, что ребенок такого возраста по нашим законам уголовной ответственности не подлежит. Потому мерой пресечения был избран арест, под которым подозреваемый находился в течение двух месяцев. Интересы следствия потребовали продления этого срока, о чем ходатайствовал следователь. Но судья ходатайство не удовлетворил, и человек, обвиняемый в нескольких особо тяжких преступлениях, был отпущен под подписку о невыезде.

Интересны доводы судьи. Здесь и ссылка на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и на то, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, и то, что он зарегистрирован по месту жительства в Хабаровске. Последнее, дескать, свидетельствует о том, что он не скроется от следствия (?). Однако угрожать людям, проходящим по делу, дабы они изменили показания в его пользу, подозреваемый вполне может, так как рассчитывать на наличие совести, чести и законопослушания у наркодельца вряд ли приходится.

Ну и конечно, одним из козырных доводов в решении об освобождении подозреваемого из-под стражи в данном случае являлось то, что он содержит и воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Содержит и воспитывает, втягивая в преступления? Кормилец, нечего сказать...

Размышляя над этими и подобными фактами, невольно вспоминаешь символическую фигуру Фемиды. Богиня правосудия держит в руках весы, чтобы точно взвесить степень вины субъекта, оказавшегося в зоне ее внимания. А глаза богини завязаны, дабы она была беспристрастной.

И честное слово, иногда применительно к нашей судебной оценке преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков символ правосудия видится другим ведь порой идет не взвешивание, а прямой обвес.

Об авторе. Валерий КНЯЗЕВ, пресс-служба Регионального управления ФС наркоконтроля России по Хабаровскому краю.