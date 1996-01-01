Огонь, вода и МЧС

Первый заместитель министра по ЧС Юрий ВОРОБЬЕВ прилетел 6 апреля в Хабаровск и привез с собой снегопад, парализовавший все виды движения в крае. Так что структуры МЧС в "боевых" условиях показали свою готовность к весенним катаклизмам.

По предварительной оценке, паводковая ситуация в ДВФО нормальная. Как сказал на брифинге господин Воробьев, специалисты МЧС не прогнозируют никаких чрезвычайных ситуаций. Реальные опасения вызывает только паводковая ситуация в Республике Саха.

Тем не менее взрывные работы пока там не планируются, а на наиболее затороопасных участках реки Лена укрепили дамбы, мосты. Но в случае необходимости в постоянной готовности находится несколько команд по 25-30 человек, готовых к вылету в республику.

Как заверил Юрий Воробьев, "мы не видим опасности в том объеме, чтобы привлекать дополнительные силы. Паводок - явление объективное, и некоторые населенные пункты будет подтапливать. Возможно, вплоть до того, что придется отселять жителей".

Что касается пожароопасного периода, то Воробьев заявил, что ничего нового в этом году не ожидается. Цыплят по осень считают, пожары тоже. И даже не важно, будет лето жарким или дождливым, в тушении лесных пожаров есть два узких места.

Первое - это недопущение умышленных и неумышленных поджогов, ибо по-прежнему 8 из 10 пожаров возникают по вине человека. Ну и второе - раннее обнаружение очагов возгорания. Чем раньше пожар обнаружен, тем проще его ликвидировать. Сегодня специалисты МЧС применяют для раннего обнаружения возгораний всю самую передовую технику, вплоть до спутниковой съемки. Авиапарк в готовности, пожарные тоже.