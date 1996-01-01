Ограбление в День влюбленных

Это преступление прогремело на весь Владивосток, и, наверное, навсегда останется в анналах приморской криминалистики как одно из самых дерзких ограблений. Полагаем, и вы еще не забыли, как 14 февраля текущего года среди бела дня четверо молодых людей напали на двух инкассаторов возле офисного здания по ул. Бородинская, 14.

Один из инкассаторов, а именно сотрудник вневедомственной охраны Первореченского РОВД Cергей ФИЛИППОВ погиб на месте, второй - водитель Евгений ШИРЯЕВ, получил тяжелые ранения и по сей день находится на излечении. Грабителям же достались почти 2,5 миллиона рублей.

Через четыре дня все они были задержаны, и в настоящий момент находятся в СИЗО. Вполне вероятно, что очень скоро к ним присоединится еще один человек - тот, кто снабдил их информацией о маршруте и графике движения инкассаторской машины. Кстати, коллега погибшего Филиппова и даже его сменщик. В Первореченском РОВД до сих пор не могут поверить в это предательство. Откровенно говоря, и нам история столь жестокого и наглого ограбления напоминает готовый сценарий для голливудского блокбастера. Но, увы, это не кино, а реалии настоящего времени, в котором каждый из нас в любой момент может оказаться под прицелом пистолета...

На ограбление с секундомером

План нападения они отрабатывали почти две недели. До секунды вымеряли график движения инкассаторской машины, а также время, необходимое для того, чтобы скрыться с места преступления. Самое сложное - убийство инкассаторов - взял на себя по праву лидера, он, Владимир КАРПИЕНКО. Он, доверял своим товарищам, с которыми его связывали непогашенные судимости и длительные дружеские отношения, но пистолет один, а в себе он был уверен, как ни в ком другом. На всякий случай рядом должен находиться Игорь ФИЛИН, которому отводится роль подносчика снарядов, точнее, "относчика" денег. При любом повороте событий его задача - подхватить сумку с деньгами и отойти к машине. За рулем пусть сидит Антоха МЕЛЬНИЧЕНКО - у него это лучше всех получается. Вадик ОМЕЛЬНИЦКИЙ - на подстраховке.

Кто-то заикнулся было о масках, но ему популярно объяснили, что маски тут бесполезны. Во-первых, лишняя возня. Во-вторых, будут маски - запомнят одежду и прочее. С открытыми лицами надежнее - непрофессионалу запомнить в стрессовой ситуации, как выглядел преступник, очень сложно. Профессионалы Ширяев и Филиппов уже никому ничего не расскажут... Убивать или не убивать - этого вопроса не возникало изначально. За два с половиной миллиона рублей все нужно делать "по-настоящему". Такой шанс подворачивается один раз в жизни. Много им перепадало за последнее время? Может, кто-то работу себе подыскал суперденежную? То-то и оно. Так что... Ждем.

Ждали 14 февраля. Нет, святой Валентин здесь ни при чем. Просто в этом году праздник всех влюбленных пришелся на понедельник, а именно на этот день в ООО "Аспект" приходится самая большая выручка. Дело в том, что по выходным дням две автозаправки компании инкассаторами не обслуживаются. Вывоз денег откладывается на понедельник. С утра водитель "Аспекта" в сопровождении сотрудника вневедомственной охраны объезжает оба объекта, а затем уже с деньгами возвращается в офис компании на Бородинской, 14. Здесь деньги пересчитывают, упаковывают и с банковским поручением теми же лицами перевозятся дальше.

Обо всем этом Карпиенко узнал от своего друга Алексея ОСОВСКОГО, который десятки раз следовал по тому же маршруту в качестве сотрудника вневедомственной охраны. Оба долго удивлялись, почему при такой схеме передвижения деньги, и немалые, до сих пор не стали легкой добычей грабителей. Но потом посмотрели друг на друга и поняли почему -потому что они об этом никогда не говорили.

Месть святого Валентина

Честно говоря, не помню, каким выдался в этом году День всех влюбленных. Как и все нормальные представители мужского пола, утром 14 февраля я ломал голову над оригинальным подарком любимой девушке. А Владимир Карпиенко стоял на крыльце здания в районе Второй Речки и поджидал свои жертвы. На него никто не обращал внимания. В этом здании масса всевозможных офисов, и лица - чужие и свои - мелькают здесь как в калейдоскопе. Не обратили на него внимания и Ширяев с Филипповым, когда выходили через центральные двери, чтобы отправиться в банк. Карпиенко пропустил их мимо себя и практически в упор расстрелял в спины.

Это был первый и единственный пункт плана, выполненный безукоризненно. Однако дальше начались сбои. То ли так сложились обстоятельства, то ли сам святой Валентин высказывал таким образом отношение к происходящему, но практически тут же на отходе Карпиенко и Филин с инкассаторской сумкой денег напоролись на машину "скорой помощи", только-только подъехавшую на обычный вызов, - кто-то из сотрудников одного из офисов почувствовал себя плохо. Конечно, бригада "скорой помощи" все видела, и Карпиенко, мгновенно оценив ситуацию с появлением свидетелей, наставляет пистолет на людей в машине - щелчок-другой. Но выстрела не последовало - очередной патрон, к счастью медиков, идет наперекос. Времени на то, чтобы убрать свидетелей каким-то иным способом или привести в порядок пистолет, нет. Оба заворачивают за машину "скорой помощи" и нос к носу сталкиваются с новым свидетелем - абсолютно случайный прохожий, который, возможно, ничего и не видел. Кроме их лиц.

В горячке позабыв о недавней осечке, Карпиенко упирается дулом пистолета в лоб мужчины и пытается произвести еще один выстрел, но вновь осечка, и он в сердцах наотмашь бьет человека по лицу. Потом уже упавшего пытается достать ногами. Он зол, очень зол - все было почти идеально, и тут эта проклятая "скорая помощь", да еще какой-то лох подвернулся. Он готов был убить несчастного голыми руками, задушить на месте как символ будущей неудачи, ему бы лишних две-три минуты, но все расписано по секундам, и друзья уже ждут в машине. Ладно, живи, и выноси нелегкая!..

Халифы на три дня

И вы, знаете, вынесла. "Тойоту-Корсу", на которой скрылись грабители, обнаружили почти сразу, но в ней, конечно, уже никого не было. Бесследно исчез и случайный свидетель, на которого у грабителей не хватило "нормальных" патронов. Зато остались приметы преступников и надежда, что такая сумма денег, которую они похитили, обязательно всплывет через какие-то подозрительные покупки и поступки.

Большие деньги требуют особой культуры потребления, которая выпестовывается поколениями. Откуда этой культуре взяться у молодых безработных парней с непогашенными судимостями? Ну сами посудите: Карпиенко - всего 24 года, Филину - 23, Мельниченко - и вовсе 22. Одному Омельницкому за 30.

- В первые же дни после ограбления в орбиту общения преступников было вовлечено очень большое количество людей, - говорит следователь краевой прокуратуры Кирилл БЕЛАН. - Сауны с девочками, выпивка рекой, дорогие подарки подругам в виде ювелирных изделий. Ну а когда все так гладко складывается, то появляются ощущение безнаказанности и естественное для такого возраста бахвальство. Информация о неких четырех нуворишах к нам начала поступать практически сразу...

В сауны приезжали на двух вновь приобретенных на авторынке автомобилях - "Мицубиси-Галант" 1999 года и "Хонда-Сабер" 2000 года. Девушкам дарили кольца, цепи, сережки. Пили и ели все, что душа пожелает. В итоге за три дня успели прокутить почти миллион рублей. Оставшуюся сумму оперативники обнаружили на квартире одного из подельников. Брали их всех четверых, в одну ночь, по разным адресам, но практически одновременно. Они даже не успели обговорить единую линию поведения в случае задержания. Они не сразу и поверили, что это все-таки случилось.

Под давлением неопровержимых доказательств все четверо дали признательные показания. Однако особого раскаяния никто пока не высказывал. Разве что сожаление, что сладкая жизнь уложилась всего в три дня. Карпиенко в настоящий момент усиленно изучает специальную литературу, в которой описывается поведение психически больных людей. Ему, равно как и его сообщникам, накануне суда предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Не исключено, что актерский талант и поддержка с воли позволят ему избежать сурового наказания за содеянное. Во всяком случае, молодая гражданская жена Карпиенко прилагает к этому все усилия. Очевидно не знает, что, пока она с малолетним ребенком на руках три дня переживала по поводу таинственного исчезновении мужа, Володя все это время напропалую кутил в ресторанах, казино и саунах с "ночными бабочками".

Неожиданная помощь в лице авторской телепередачи депутата Думы Владивостока Дмитрия НОВИКОВА пришла и к другому обвиняемому - Вадиму Омельницкому. Его мама очень убедительно рассказала с экрана о зверствах оперативных работников, производивших обыск на квартире Омельницких. Материнские чувства понять можно, и при других обстоятельствах ее рассказ, наверное, вызвал бы сочувствие. Но проблема в том, что старший брат Вадима Омельницкого - Михаил - является помощником депутата Новикова и в настоящий момент разыскивается как подозреваемый в пособничестве преступникам. Именно он, как считает следствие, предоставил обвиняемым орудие убийства.

Ну а теперь о содеянном. Жизнь водителя Ширяева удалось спасти только благодаря врачам "скорой помощи", которые оказались на месте преступления по чистой случайности. К сожалению, сотруднику вневедомственной охраны Филиппову помочь уже было невозможно. У него остались двое детей и безработная жена. И по просьбе краевой прокуратуры мы бы хотели обратиться к мужчине, который также стал жертвой нападения в тот день у здания на Бородинской. Преступление в отношении вас квалифицируется как покушение на убийство, и оно может стать весьма серьезным дополнением к обвинительному приговору в отношении грабителей и убийц. Мы понимаем, что вам, возможно, уже все равно. Но, может быть, ради несчастной вдовы погибшего и его детей вы пересилите себя и поможете следствию расставить все точки над i в этом страшном преступлении? В конце концов, вам уже ничего не грозит. Все преступники арестованы.

Но, может, кто-то вновь вынашивает планы очередного "ограбления по-приморски", и не исключено, что демонстрация вашей гражданской позиции внесет в эти планы серьезные коррективы и именно вы спасете чьи-то жизни? Телефон управления уголовного розыска УВД ПК 36-72-31.