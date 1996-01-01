Эрнест Бахшецян, начальник ДВТУ: Идет рутинная, кадровая работа

Назначение в конце прошлого года нового начальника Дальневосточного таможенного управления стало неожиданностью для всех, чья деятельность так или иначе связана с таможней. За два месяца, прошедших с того времени, недосказанностей вокруг нового руководителя стало меньше, а вот досмотров - больше. О менеджменте, особенностях работы таможенников и о предстоящих изменениях корреспонденту "ДК" рассказал начальник ДВТУ Эрнест БАХШЕЦЯН.

- Эрнест Анзорович, расскажите, пожалуйста, о своей последней работе и о назначении начальником ДВТУ, что послужило причиной вашего перемещения.

- Институт таможенных атташе от института дипломатических представителей отличается тем, что аккредитация специалиста происходит не в МИДе, а в таможенном ведомстве. Что касается непосредственно работы, то в функции представительства входят координация работы таможенных ведомств двух стран, сопоставимость статистики по внешней торговле и противодействие наркотрафику. Последнее - уже сугубо среднеазиатская специфика.

Кроме основной работы, консультировал управление ООН по наркотикам и преступности при реализации их антинаркотических проектов в Таджикистане и Узбекистане. Что касается Дальнего Востока, то назначению предшествовало конкурсное испытание, в котором участвовали и другие претенденты. Решение принимали лица, ответственные за кадровую политику таможенной службы, - это, естественно, руководство ФТС и министр экономики и развития Герман ГРЕФ. Причина же назначения проста - логика службы такова, что время от времени надо перемещаться.

- Какие задачи на Дальнем Востоке поручило вам руководство ФТС?

- Задач поставлено несколько: способствовать созданию условий для конкурентной среды как во внешней торговле, так и внутри таможенной службы; максимально увеличить вклад таможни в деле удвоения товарооборота с Китаем; повысить достоверность декларирования и уровень собираемости таможенных платежей. На сегодня у таможенной службы на Дальнем Востоке есть одна большая проблема в торговле с Китаем, и не только с ним, а со всеми странами Юго-Восточной Азии. Это расхождение в статистике взаимной торговли, которое достигает колоссальных значений. Это результат недостоверного декларирования товаров, которое приводит к недобору таможенных платежей.

- А что нужно сделать для решения данной проблемы, какие средства имеются у ФТС для выполнения этой, скажем прямо, сложной и объемной задачи?

- В первую очередь нужно работать честно, и это касается каждого работника нашего управления. Если говорить о технических средствах, необходимых для работы, то с ними проблем нет, есть проблемы с их использованием. Взять ту же систему управления рисками. Она нужна для того, чтобы в итоге за инспектора решала машина: если она "выбрасывает" красный флажок, он обязан пойти и досмотреть. Должны быть контролеры, которые проверят и самого инспектора, и результаты досмотра. Всего таких ступеней проверки 11. Сейчас мы отстраиваем этот механизм на местах, он будет работать - и каждый красный флажок будет проверен.

Конечной целью будет создание таких условий и такого механизма, при которых бессмысленно будет давать и брать взятки. Все равно факт минимизации платежей трейдером и "слепоты выпускающего сотрудника" будет выявлен и все, что причитается, в бюджет все равно будет довзыскано.

Переход таможенной службы на систему управления рисками не случайный шаг. В начале 90-х годов в стране досматривался 1% грузов, к началу нынешнего века досматривали уже 130% с учетом повторных досмотров. Сейчас стоит задача минимизировать количество досмотров, но при этом их качество должно вырасти. Мы должны приблизиться к общемировому показателю - каждый десятый досмотр должен быть результативным, тогда как сейчас только 2% досмотров приносят результат.

- Отдельные таможенники могут просто "закрывать" глаза в тех или иных случаях. Какие существуют предупреждающие меры и как осуществляется контроль за самими сотрудниками?

- Предупреждающие меры - это прерогатива ФТС: например, не так давно вступило в силу распоряжение № 142, обязывающее участников ВЭД предоставлять опись на товары, упакованные в тюки. Могу сказать, что оно выполняется, и все тюки имеют необходимую маркировку на русском и китайском языках. Что касается контроля проведения таможенных операций, то нам удалось запустить на всей территории, подведомственной ДВТУ, систему мониторинга и анализа. Система работает в on-line режиме, и сегодня можно проверить и проанализировать работу каждого таможенного инспектора. Лично я могу увидеть, какой товар, в каком количестве был оформлен на конкретном таможенном посту конкретным инспектором и сколько за этот товар уплачено таможенных платежей.

Естественно, что эту работу выполняют соответствующие специалисты, но и я сам ежедневно уделяю 20-30 минут анализу деятельности тех постов, которые считаю нужным проверить. Например, с помощью этой программы только за последний месяц мы добрали таможенных платежей на сумму 56 млн руб. Каждый день мы выписываем 5-8 поручений по проверке той или иной информации: смотрим в мониторы и выписываем. Ведь всегда было известно, кто и чем занимается, просто эти знания были не востребованы, а сейчас - необходимы. Так что этой не очень привлекательной работой занимаемся мы все, и я в том числе.

- По вашему мнению, в чем "корень зла": в конкретных людях, ведущих себя нечистоплотно, или все-таки в системе, в ее организационных недостатках?

- Философия таможенного контроля сегодня такова, что практически все решения принимаются на уровне таможенного поста, на уровне конкретного исполнителя, и что греха таить -мы видим зачастую, как договариваются и покупаются наши работники. С этим надо бороться, но делать это нужно цивилизованно и поступательно: отдельных людей, конечно, можно убрать, однако сделать это нужно так, чтобы система в целом оставалась работоспособной.

- Думается, для этого нужно не столько менять отдельных людей, сколько поменять принципы кадровой политики. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в этом направлении и делается ли что-нибудь уже сейчас?

- Могу сказать, что кадровая политика ФТС уже поменялась, и в этом нам помогла реформа государственной власти. Дело в том, что все наши сотрудники увольняются из ГТК, а в новую структуру, в ФТС, мы всех подряд брать не спешим. Сегодня, чтобы стать начальником таможни либо таможенного поста, мало соответствовать формальным критериям, надо еще быть честным человеком и уметь пользоваться современными средствами связи, уметь обращаться с компьютером. И это не дань моде, а производственная необходимость: мы переоснастили все подразделения и модернизировали всю компьютерную технику в подразделениях, входящих в ДВТУ. В это было вложено около $ 3 млн, и я не могу позволить, чтобы эти внушительные средства оказались потрачены впустую. Помимо этого, каждый начальник должен знать, понимать и применять менеджмент как науку, причем на уровне практических навыков, а это значит, что нужно лично контролировать работу подчиненных, то есть только утренней планеркой уже не обойдешься.

- Скорее всего, не все руководители подразделений, входящих в ДВТУ, имеют соответствующие навыки, откуда возьмутся альтернативные кандидатуры и каким образом будет проходить отбор кандидатов?

- Думаю, особых проблем не возникнет. Да, изменяется система отбора кадров, но это происходит не только в нашем управлении, это часть государственной реформы, это, если хотите, признак современной таможенной службы. Ведь на самом деле появляется конкурентная среда, назначение на должность производится на конкурсной основе, и люди серьезно готовятся к этим конкурсам. Передо мной лежит список должностных лиц для включения в конкурс по назначению на должности начальников постов Владивостокской таможни. Обратите внимание - список на каждую должность содержит минимум две кандидатуры: действующего начальника и альтернативу, и все это работники нашей службы. Все они прошли тестирование на соответствие данной должности, тесты включали задания на знание информационных технологий, правовых основ, таможенного дела и др. Это был реальный экзамен, причем экзаменаторов было одиннадцать человек, а соискателям необходимо было ответить на четыре обязательных вопроса, и, как правило, было еще четыре дополнительных. Для меня не было большой неожиданности в том, что больше трети соискателей показали весьма посредственные знания. Всех, кто прошел экзамен, в течение следующего месяца ждет собеседование со мной: в общем, на руководящие должности в ФТС так просто не устроиться.

- Какова будет дальнейшая судьба тех, кто не пройдет конкурс, им придется увольняться?

- Ну почему увольняться: можно спуститься на пару ступенек вниз по служебной лестнице. Наверх тоже есть кого подтягивать: в таможне существует такое понятие, как "кадровый резерв", списки резерва всегда существовали, время от времени кого-то "выдергивали" из этих списков и назначали на должности, это я знаю на собственном опыте. Но в подавляющем числе случаев этот список был "мертвой" бумажкой, а сейчас, с изменением кадровой политики, список резерва востребован, обновлен и реально представлен. Заодно мы оценим и качество работы кадровой службы нашего управления.

- Эта ситуация справедлива для всех подразделений ФТС или только для Дальневосточного управления и какой объем работы нужно будет сделать у нас?

- Мы приступили первые, но кадровые перестановки будут происходить на территории всей страны. Конечно, объем работы довольно большой: в ДВТУ входит 61 таможенный пост, и в конкурсе на замещение руководящих должностей примут участие более 120 человек, поскольку на некоторые должности представлены несколько кандидатов. Когда эта работа завершится, то же самое предстоит и начальникам таможен, но для них собеседование будет проходить не здесь, в ДВТУ, а в Минэкономразвития.

- Да, довольно жесткая перспектива, а проверяются ли кандидаты на чистоплотность, изучается ли их служебная биография?

- Я не хочу сказать, что с моим приходом появился некий Малюта Скуратов, который ездит с притороченной собачьей головой и всех пугает. Нет. Идет нормальная, в чем-то даже рутинная, кадровая работа, происходит отсев людей, неподходящих для государственной службы. Конечно, все кандидатуры были проверены службой собственной безопасности, также мы плотно взаимодействуем со смежными силовыми ведомствами. Правда, не скрою, что процедура проходит в очень жестком режиме.