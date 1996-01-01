На сайте одного из фондов, занимающегося социологическими опросами общественного мнения, пару недель назад были размещены, в принципе, ожидаемые выводы по отношению москвичей к милиции. Более половины опрошенных заявили, что, как минимум, не доверяют людям в погонах и даже боятся их больше, чем преступников. Полагаем, что результаты подобного опроса в приморской столице мало отличались бы от московских.

Автор предлагаемого вашему вниманию материала далек от популистских выводов о тотальной продажности российской милиции, поскольку воочию знаком с оперативниками, действительно денно и нощно сгорающих на работе ради нашего с вами спокойствия. Однако и с негативными примерами "оборотневой" ипостаси сотрудников внутренних органов мне также сталкиваться приходилось. Может, поэтому история эта, которая вот-вот станет предметом судебных разбирательств, особого удивления у нас не вызывает. Разве что в части наглости ее главного антигероя на фоне прошлогодней волны с преследованием "оборотней" в погонах.

Служил один сержант...

В общем, если без долгих предисловий, то служил в роте ППС Фрунзенского РОВД один сержант. Зовут его Дмитрий БОРЦОВ (настоящую фамилию "героя", по понятным причинам, мы пока назвать не можем). Хорошо, говорят, служил. Вполне вероятно, что вы и сами это можете подтвердить, поскольку патрулировал он наиболее многолюдные в городе места - в районе улицы Фокина. Служил бы и дальше, да вот дернул его черт связаться с неким гражданином ОРЛОВЫМ и предложить ему заняться весьма выгодным бизнесом, а именно сбытом наркотиков. Орлов преимуществ от столь прибыльного дела просчитывать не стал, а, от греха подальше, о разговоре с Борцовым сообщил сотрудникам Приморского ЛУВД.

Однако участия в выгодной сделке Орлову избежать не удалось. Поскольку он невольно стал доверенным лицом сержанта Борцова, то именно от его согласия или несогласия зависел исход операции, которую, не мудрствуя лукаво, так и окрестили "Оборотень". Убеждали Орлова в ЛУВД долго - до победного конца. У оперативников просто не было другого выхода, поскольку Борцов сообщил Орлову о конкретной партии наркоты и даже назвал ее приблизительную стоимость - 80 тыс. руб. Если у Оборотня с Орловым дело не выгорит, то он, скорее всего, найдет другого посредника, а то и непосредственного покупателя. Слежку за ним, конечно, организуют, но мало ли, кто еще задействован в этой цепочке с зельем, и не является ли сбываемая Борцовым партия наркоты своего рода конкурсным лотом - кто успел сбагрить, тот и наварился.

- Да не смогу я, - убеждал оперативников Орлов.

- Тебе и мочь ничего не надо, - уговаривали его. - Только скажи, что нашел покупателя, а дальше мы сами все сделаем. Твоя задача находиться рядом и отрабатывать бабки, которые он тебе пообещал за найденного покупателя.

Уговорили. Правда, за десять тысяч, обещанных Орлову Оборотнем за покупателя, ему пришлось не только находиться рядом в момент совершения сделки, но и отправиться с Борцовым в Кировский район, где, собственно, и находился "товар". В роли покупателя выступил оперуполномоченный ПЕНДЮРОВ, и надо отметить, что со своей ролью он справился превосходно. Это действительно важный момент, поскольку люди, которые занимаются поставками и продажами наркотиков, обычно чуют подставу за версту. Тем более милиционер, который прекрасно разбирается в тонкостях оперативно-розыскных мероприятий, даже если сам в них не участвует. Но милиционера Пендюрова милиционер Борцов не раскусил. Может быть, потому что Пендюров с легкостью передал ему авансом 55 тыс. руб. Уж больно лакомая оказалась наживка.

Краснокожая индульгенция

В тот же день, 11 декабря прошлого года Борцов и Орлов убыли на поезде до станции Шмаковка, где сняли на сутки номер в местной гостинице. За Борцовым заехали местные дилеры, и он исчез почти на сутки. В гостиницу Борцов вернулся уже с "товаром", который лежал в машине. Вместе с товаром к двум "друзьям" присоединились еще три местных товарища, и вот такой дружной компанией они и вернулись во Владивосток. Любопытно, что по дороге в приморскую столицу их дважды останавливали на пропускных пунктах ГАИ, и каждый раз служебное удостоверение Борцова служило для них безоговорочной индульгенцией.

Мы, конечно, понимаем, что претензий к неподдельному удостоверению Борцова у сотрудников ГАИ и не должно было быть. Но вот ведь какая штука получается: местное наркопроизводство у нас располагается в основном в селах и деревнях, а основной потребитель в крупных городах. И каким-то непостижимым образом производители и потребители находят друг друга, несмотря на КПП гаишников, не говоря уже о передвижных постах. Причем регулярно мы читаем сообщения об арестах очередных партий наркотиков, а города по-прежнему колются и курят. Волей- неволей начинаешь задумываться о своего рода "красной крыше" наркотрафика, в которой Борцов - далеко не единственная "черепица".

Наркота в роте

Кстати, о том, что Борцов не одиночка, оперативники подозревали изначально. Впоследствии эти подозрения подтвердили и показания свидетелей. В частности того же Орлова. Прибыв рано утром во Владивосток, они вдвоем отправились в помещение роты ППС Фрунзенского РОВД, располагающегося в самом начале "Торговой" улицы и завалились там спать. С товаром в сумке, которую просто запихнули под диван. Разбудили их коллеги Борцова, прибывшие на службу. Вместе с коллегами он отправился в кафе "Рифей", где оставил сумку на хранение местной официантке. С "клиентом" Пендюровым договорились встретиться в три часа дня, здесь же на Фокина, возле профессионального лицея № 38. Остававшееся до встречи время Борцов и коллеги-друзья решили провести с пользой для тела - в сауне. Орлову Оборотень пояснил, что его друзей-милиционеров опасаться не нужно - они в теме и будут осуществлять прикрытие при непосредственной передаче наркотиков.

Ну а дальше все как в кино. Борцов передал Пендюрову товар, получил оставшиеся деньги и вместе с ними через пару минут был повязан людьми в штатском. "Прикрытие" на сей раз не сработало. Правда, и обвинения этим еще двум блюстителям общественного порядка избежать пока удалось. Деньги им никто не передавал, на видеокамеру, снимавшую момент передачи наркотиков, они также не попали. И хотя у следствия нет сомнений в их непосредственном отношении к делу Борцова в качестве соучастников, приходится констатировать факт, что еще как минимум два оборотня в погонах гуляют на свободе и, возможно, продолжают дело своего безвременного оставившего службу товарища. Так что поосторожнее, граждане, гуляйте по нашему Арбату - как бы не нарваться на милицию.

В сумке, переданной Пендюрову, оказалось почти 6 кг высушенной марихуаны и 250 г гашишного масла. Солидная партия даже по меркам официальной статистики наркотической контрабанды. Но суть этой истории, наверное, не в объемах пресеченной наркосделки, а в обстоятельствах ее свершения и участниках. Средь бела дня, на самой оживленной улице города, где любят прогуливаться и отдыхать жители Владивостока, при непосредственном участии милиции между служебным помещением роты ППС и популярным кафе гуляет семикилограммовая сумка с наркотой. Смешно? И нам не очень. А самое главное - отчетливо бесперспективно. И уже совсем по-другому оцениваешь широко рекламируемые рейды по наркоманским притонам в районах улиц Баляева и площади Луговой. Если это и есть борьба с наркоманией, то до победы нам еще очень далеко.

К слову, за два дня до своего задержания Дмитрий Борцов сообщил командиру роты, что у него есть кое-какие мысли по усилению борьбы с преступностью. Может, хотел предложить очередной рейд в связи с прибывшей в город новой партией наркотиков?