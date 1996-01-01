КЧС готовится к пожарам

В Дальнегорске состоялось очередное заседание комиссии по ЧС, посвященное проблемам противопожарной безопасности населенных пунктов городского округа (район преобразован в городской округ) и подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Пик пожаров ежегодно приходится на конец апреля - середину мая. В прошлом году было зарегистрировано 14 очагов пожаров, на локализацию которых местный лесхоз потратил около 300 тыс. руб. собственных средств. Для предупреждения опасности комиссия обязала начальника 9-го ОГПС до 1 апреля проверить степень пожарной безопасности городского округа, создать на предприятиях и в поселках добровольные пожарные дружины. Главам поселков и руководителям предприятий всех форм собственности рекомендовали организовать работы по очистке территорий от сгораемого мусора и привести в готовность имеющиеся системы противопожарного водоснабжения.