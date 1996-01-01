Приморье тряхнет?

Страх перед землетрясениями появился во Владивостоке с тех пор, как были сделаны громкие заявления о том, что приморскую столицу обязательно тряхнет в начале ноября. За комментариями корреспондент "ЗР" обратилась к доктору наук, заслуженному деятелю наук, заведующему лабораторией геодинамики, магмо- и рудоконтролирующих структур Дальневосточного отделения Российской академии наук Валентину УТКИНУ.

- Проблема землетрясений включает в себя несколько моментов. Первый - будут землетрясения в конкретном пункте или не будут. Да, будут, но это вопрос времени. В Приморском крае были землетрясения, почему они должны прекратиться? К нам подходят разломы из Китая, которые принесли Поднебесной разрушительные землетрясения.

Следующий момент - когда будет землетрясение, где и какой мощности. Вот это прогнозировать точно невозможно, наука еще не достигла того уровня, когда можно точно установить, что землетрясение будет. Никаких серьезных исследований в крае не проводится.

В том же Китае к сейсмологической опасности относятся очень серьезно: в провинции Хэйлудзян, например, существуют специальные управления, которые занимаются сейсмологией, вулканологией. В Китае хорошо развиты службы, занимающиеся прогнозированием землетрясений, существуют геодинамические полигоны. В Приморье такого нет. А для того, чтобы прогнозировать правильно, нужно проводить серьезные исследования. Заявления о том, что в определенное время пройдет землетрясение, вредны, они будоражат общество.