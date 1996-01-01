Мощный снегопад не помешал поездам

Мощный снегопад в ночь на 15 ноября не нарушил график движения пассажирских и грузовых поездов на Дальневосточной железной дороге.

Снегопад шел на участке Транссиба от Архары до Хабаровска и Бикина и на БАМе - от Нового Ургала до Постышево, сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на службу по связям с общественностью ДВЖД.

Свыше 200 путейцев минувшей ночью несли дежурство, чтобы ликвидировать возможные снежные заносы.