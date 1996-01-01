"Левые" упаковки

Целый мир "левой" упаковки сумели "открыть" в Хабаровске сыщики из оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В поле их зрения попал грузовичок, бойко развозивший оптовым и розничным потребителям тюки с самыми, казалось бы, обычными полиэтиленовыми пакетами. Однако затаривался он готовой продукцией почему-то в каком-то полусгоревшем ангаре промышленной базы, расположенной неподалеку от вещевого рынка.

Оперативники решили нагрянуть сюда с неожиданным визитом. И застали, что называется, врасплох предпринимателя и его наемных рабочих. Как оказалось, здесь разместился подпольный цех по производству упаковочной продукции. Причем в больших промышленных объемах.

Правда, хозяин, не сумевший представить проверяющей стороне вообще никаких разрешающих документов ни на производство, ни на оборудование, попытался невразумительно объяснить вовсю кипящий рабочий процесс всего лишь наладкой совсем дохленькой линии, состоящей из допотопных китайских станков. Вот только почему-то поверить ему на слово было очень трудно.

Меня, например, слишком смутили около сотни тюков с уже готовой продукцией- всего лишь пробной, по словам этого доброго человека, представившегося владельцем так до сих пор и не отлаженного оборудования. В каждом таком мешке - двадцать тысяч пакетов. И, судя по маркировке на тюках, произведено было все чуть ли не за одну смену. Оплата-то у рабочих сдельная. Один даже буркнул на нас, непонятливых: мол, сколько сделаешь, столько и получишь. Чего, дескать, удивляться. Поэтому старались.

Пятнадцать таких тюков были уже загружены в грузовичок, стоявший, как говорится, под парами. И рейс, смею заверить, предполагался не на ближайшую свалку. Вот только оперативники помешали четко отлаженному расписанию регулярных ходок.

Мы, кстати, ради интереса прикинули стоимость обнаруженной "левой" упаковки. Даже по самым скромным подсчетам она потянула на 300 тысяч рублей. Или на $ 10 тыс., это уж кому как нравится. Причем вся получаемая прибыль не облагалась налогами. Распространялась же готовая продукция, по крайней мере, по сведениям оперативников, в четырех хабаровских точках. И не один день.

Но на все необходимые подсчеты и проверки потребуется какое-то время. Поэтому вопрос - будет ли возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства или же скромный арендатор полусгоревшего склада сможет отделаться штрафными санкциями - пока остается открытым.

Ни для кого не секрет, что некоторые слишком умные люди уже давно поняли, что тырить по карманам мелочь или брать на гоп-стоп подгулявшего прохожего - дело не только рисковое, но к тому же и крайне невыгодное. Поэтому правоохранительным органам сейчас приходится уделять самое пристальное внимание проблемам декриминализации экономики. Определенные наработки у дальневосточных силовиков, а милиция работает в самом тесном взаимодействии с представителями ФСБ, ФПС, таможенной службы и других заинтересованных ведомств, уже есть. Особенно в части защиты основных богатств нашего федерального округа.

Только в прошлом году в результате реализации дел оперативного учета и в рамках расследуемых по ним уголовных дел на Дальнем Востоке из незаконного оборота было изъято свыше 40 тыс. куб. метров древесины, 80 тыс. тонн рыбы ценных пород, 135 тонн икры, 145 кг драгоценных металлов. Заметно улучшились результаты борьбы с распространителями фальсифицированного алкоголя и контрафактной продукции. Но сейчас все чаще и чаще приходится сталкиваться и с гораздо менее заметными теневиками.

Также под Хабаровском российские предприниматели с помощью китайских умельцев освоили выпуск "пластиковых окон германского производства".

Понятно, что качество потребителям никто не гарантировал. Но эти стеклопакеты хоть можно было потрогать руками. В Благовещенске же бригада мошенников просто дала объявление в газету о самых дешевых пластиковых окнах, да еще и со скидкой. Люди, клюнув на удочку, понесли деньги. Вот только обещанного товара с бесплатной установкой так и не дождались. Впрочем, жители Хабаровска и Якутска в свое время тоже не были в большом восторге, но они хоть немного успели попользоваться саморазваливающимися креслами и диванами вполне действующих подпольных мебельных фабрик.

Кстати, разгневанный потребитель достаточно часто помогает милиции в изобличении подобного рода "цеховиков" и просто мошенников. И за это ему, конечно, спасибо. Вот только если бы люди просто не покупали то, что попало, предпринимателей-нелегалов было бы все-таки гораздо меньше.