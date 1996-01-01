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"Летучий Голландец" на рыбалке
Удачную совместную операцию провели оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Хабаровского края и пограничники Ванинского района: в российских территориальных водах ими задержан браконьерский корабль, на борту которого находилось 4 тонны еще живого краба, а также 6 тонн незаконно добытых минтая и скумбрии.
На корабле не было ни флага, ни никаких-либо опознавательных знаков. Это судно уже неоднократно попадало в поле зрения российских спецслужб и морских пограничников, но до этого дня ему всегда удавалось уйти от преследований и скрыться в государственных водах Японии. За ним у российских силовиков прочно закрепилось название "Летучий голландец".
На этот раз, выпустив по опасно маневрировавшему браконьерскому судну 65 пуль, милиционеры и пограничники сумели остановить "Голландца" недалеко от линии границы. К счастью, обошлось без жертв и раненых. Не давая браконьерам опомниться, команда российского катера пошла на абордаж и задержала весь его экипаж: 17 человек, включая капитана.
При проведении досмотра судна выяснилось, что на нем нет ни единого документа, касающегося как самого корабля, так и его команды. Экипаж состоял из жителей Сахалина и Приморья, а также трех дагестанцев и чеченцев. Спасать рыбу было уже поздно, а вот живые крабы были немедленно выпущены в море. Сейнер арестовали и вместе с экипажем препроводили в порт Ванино для дальнейшего разбирательства. Вскоре предварительное расследование преподнесло несколько неожиданных сюрпризов. Оказалось, что задержанное судно вот уже три года числится... в угоне! Оно было похищено с острова Сахалин и принадлежало одной из тамошних рыболовецких фирм. Все три года "Голландец" умудрялся не заходить в российские порты. Собрав урожай морепродуктов на нашей территории, сейнер уходил в японский порт Ваканай, где имел постоянную стоянку.
Выяснилось также, что после угона "Голландец" работал на криминального авторитета НАУМЕНКО, в простонародье - Якута, застреленного в прошлом году в корейском порту Пусан. Морская база в Ваканае также принадлежала ему.
По словам начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УБОП УВД Хабаровского края Виктора БЕЛКИНА, в настоящий момент ведутся переговоры с Японской стороной о совместной работе по данному факту, организуется обмен информацией о деятельности "Голландца" в Стране восходящего солнца.
В отношении команды судна возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: моряки обвиняются в браконьерстве, незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Кроме того, транспортная милиция возбудила уголовное дело об угоне судна, сахалинские хозяева которого уже прибыли в порт Ванино в надежде вернуть "на родину" свою угнанную собственность. По совокупности наказаний, предусмотренных всеми вышеперечисленными статьями Уголовного кодекса, морякам грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Впрочем, окончательную меру наказания может избрать лишь суд.
Ущерб, нанесенный "Летучим Голландцем" экологии и государству еще не подсчитан, но речь идет явно о сотнях тысяч долларов. И это только за одну браконьерскую вылазку!
За 9 месяцев 2004 года органами внутренних дел Дальневосточного федерального округа выявлено 1638 преступлений в сфере незаконного оборота биоресурсов, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На 50% больше выявлено фактов взяточничества в этой отрасли. На 73,4% увеличилось количество преступников, реально привлеченных к уголовной ответственности.
За этот период из незаконного оборота у правонарушителей изъято продукции почти на 3,8 млрд рублей, в том числе 50 тонн красной и черной икры, 193,5 тонны краба, 413,8 тонны рыбы только лососевых и осетровых пород.
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