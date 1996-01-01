Зачехлите топоры, браконьеры

Правительство Хабаровского края направило заявку международной аудиторской компании СЖС о внедрении программы добровольной лесной сертификации для борьбы с незаконным использованием лесных ресурсов и нелегальными рубками. Это программа IVLT, которая соответствует требованиям, предъявляемым на рынках стран АТР и ЕЭС к лесной продукции.

Как сообщили "ЗР" в Хабаровске" в пресс-службе краевого правительства, решение о внедрении добровольной сертификации было поддержано ведущими лесопользователями края.

Хабаровский край одним из первых в России стал развивать добровольную лесную сертификацию на системном уровне. В июне 2004 было принято распоряжение губернатора Хабаровского края "О добровольной сертификации лесопродукции" и создана межведомственная рабочая группа. 19 октября состоялось расширенное заседание рабочей группы, на котором присутствовали руководители ведущих лесопромышленных предприятий, работающих в Хабаровском крае, а также представитель международной аудиторской компании СЖС, на которой был сделан окончательный выбор программы IVLT.