Ночью застрелен предприниматель

В Хабаровске убит известный местный бизнесмен Евгений ЗОРЯ. Как сообщил "ЗР" в Хабаровске" источник в УВД Хабаровского края, он был застрелен в ночь с 28 на 29 октября возле своего дома, на пересечении улиц Серышева и Калинина.

По предварительной версии, убийство произошло в результате ссоры. Е. Зоря был застрелен из пистолета ПМ. Версия заказного убийства правоохранительными органами пока не рассматривается.

Е. Зоря был успешным бизнесменом, занимавшимся розничной и оптовой торговлей. До занятии бизнесом он был военным журналистом, работал в газете Дальневосточного военного округа "Суворовский натиск". В звания майора вышел в отставку.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.