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Кто в "Тюремочке" сидит
Сказка "Тюремок" стала гвоздем программы на праздновании столетия Уссурийской тюрьмы.
Юбиляр - Уссурийский следственный изолятор временного содержания № 2 - одна из старейших тюрем в Приморье. Построена она чуть раньше Владивостокского изолятора №1, который вскоре также отметит 100-летие.
Как рассказал начальник СИЗО № 2 подполковник внутренней службы Сергей ИНОЗЕМЦЕВ, развитие жизни в его заведении отражает жизнь страны в целом с его экономическими и политическими преобразованиями.
К примеру, самым "урожайным" на заключенных был, период с середины тридцатых годов: в 1935-м здесь содержалось 500 человек, а уже через три года - 5300 человек. Причем, как они вмещались в помещение, рассчитанное на 700 человек, остается только догадываться.
Не такой масштабный, но все же бум по наполняемости СИЗО №2 пришлось пережить в начале перестройки. Только после изменений в Уголовном Кодексе и передачи судам полномочий о вынесении решений по виновности человека наполняемость изолятора резко сократилась. Сейчас постоянное количество заключенных не превышает его вместительную норму.
По словам Сергея Иноземцева, в настоящее время политика государства направлена больше не на карательные меры подследственных, а на воспитательные, поэтому много внимания уделяется созданию "человеческих" условий в изоляторе, как в моральном, так и в бытовом плане. Характерный пример тому - концерт художественной самодеятельности, подготовленный самими силовиками. Гвоздем программы стала инсценированная сказка "Тюремок", исполненная в жанре дружеского шаржа с легкой критикой начальства и вечного дефицита финансирования.
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