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Приморский "Чайна-Телеком"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Переговорный пункт работал в ржавом контейнере на въезде на уссурийский овощной рынок. Клиенты-китайцы, звонили домой, оплачивая хозяину по 10 руб. за минуту разговора. Интересно, что неподалеку, на том же самом рынке, находился легальный пункт международной телефонной связи, однако там звонок в Китай обходился в два раза дороже.

Контейнер окружили бойцы ОМОНа и оперативники. Предпринимателей взяли с поличным: вот клиент с телефонной трубкой, вот деньги, а вот и антенна направленного действия с усилителем. Правда антенна вызвала сомнения у сотрудников отдела "К". Сыщики с уверенностью заявили, что мощность найденного передающего устройства явно недостаточна для того, чтобы разговаривать с Китаем.

Задержанный "предприниматель" отреагировал стандартным образом: "Моя твоя не понимай". Беседу с ним пришлось вести через переводчика. Достаточно быстро оперативники выяснили адрес квартиры, которую китайский гражданин арендовал в последнее время.

Металлическая дверь квартиры была помимо стандартных запоров оборудована висячим амбарным замком. Однако внутренности жилья потрясали своим убожеством: что здесь оберегать от воров, кроме нескольких изрядно потрепанных предметов мебели и кучи мусора? Однако вскоре причина повышенной секретности стала ясна.

В комнате под столом оперативники обнаружили мощное радиотехническое оборудование. Оно соединялось сразу с тремя антеннами, установленными на балконе и замаскированы под строительный мусор. "Рога" были направлены в сторону Китая. Этот комплекс позволял осуществлять довольно качественную радиосвязь с Поднебесной.

Добавим, что в прошлом году на территории этого же рынка было прикрыто около сорока подобных точек связи. Помимо всего прочего, направленные радиоволны, излучаемые такими переговорными устройствами, создают значительные помехи в радиоэфире и затрудняют работу оперативных служб, в том числе временно лишают связи машины скорой помощи, пожарной охраны, милиции и МЧС.

Вся незаконно установленная аппаратура изъята и направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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