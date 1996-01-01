За 5 дней - 543 преступника

543 преступника задержала дальневосточная милиция в ходе межгосударственной операции "Розыск", которая с 21 по 25 марта проводилась на территории округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, операция проходила в тесном взаимодействии с органами внутренних дел республик Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджана, Армении и Молдова.

Достаточно сказать, что 200 преступников числились в федеральном розыске. Удалось, например, отыскать одиннадцать убийц, долгое время находившихся в бегах. Задержаны восемь громил, совершивших серию вооруженных разбойных нападений, двадцать пять воротил теневого бизнеса, двадцать один наркодилер. Также на территории округа были установлены и задержаны три опасных преступника, разыскиваемых МВД других государств. Кроме того, в рамках операции удалось отыскать 246 человек, которые числились как пропавшие без вести.