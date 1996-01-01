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Соковое дело
Сотрудников подразделения Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Приморского края заинтересовала подозрительно низкая цена на продукцию одной ведущей российской компании по производству молочных продуктов и соков на оптовой базе города Владивостока. Полагая, что товар просрочен, милиционеры начали проверку. Однако причиной демпинга была преступная схема, которую выработали дальневосточные представители московской компании.
Для начала отметим, что представительства столичной фирмы "В" придерживаются политики одинаковых оптовых цен на произведенный товар, независимо от того, в каком уголке России он продается. Продавцы продукции под маркой "В" на базе "Росбакалея" объяснили столь низкие цены на сок тем, что само дальневосточное представительство "В" реализует свой товар по демпинговым ценам.
Когда милиционеры задали тот же вопрос руководителю представительства "В" на Дальнем Востоке, он категорически опроверг информацию о заниженных ценах. Но стражи порядка ему не поверили. Проведя ряд оперативных мероприятий, они в тот же день получили на руки схему, из-за которой головной офис "В" потерпел убытки на миллион рублей.
А схема была несложной. Через Владивосток - главного представителя "В" на Дальнем Востоке - продукция компании переправлялась еще в четыре субъекта региона: Сахалин, Камчатку, Магадан и Якутию. Владивостоку головной офис разрешал применять 30%-ные накрутки на товар, другим регионам - не больше 20%, учитывая расходы компании на транспортировку. Тогда владивостокский представитель договорился с остальными о том, что существенная часть партий сока, предназначенного для переправки последним, будет оставаться и реализовываться в краевом центре Приморья с наценкой чуть меньше 30%-ной. Прибыль с махинации договорились делить таким образом, что Владивосток при этом получал 50%, а другие 50% распределяли остальные между собой поровну. Как рассказали сотрудники милиции, за полмесяца работы заговорщики заработали $ 1 млн.
Когда факт мошенничества открылся, сотрудники подразделения УБЭП, конечно же, позвонили в офис "В" в Москве. Столичные управленцы, как и предполагалось, думать не думали о том, что региональные представительства могут такое затеять. Впрочем, писать заявление, на основе которого органы милиции могли бы возбудить уголовное дело и наказать виновных, москвичи отказались. Не захотели поднимать скандал и очернять недобросовестными сотрудниками светлый образ своего бренда. А без потерпевших это дело и до суда не дойдет. Вместе с тем топ-менеджеры "В", видимо, сами решили найти способ возмещения ущерба компании и привлечения к ответственности мошенников.
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