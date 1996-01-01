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В Гродековской таможне новый начальник
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Гродековской таможне приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2005 г. назначен новый начальник.
Им стал 43-летний подполковник таможенной службы Юрий РЕМЕЗ, до этого занимавший должность заместителя начальника Артемовского таможенного поста Владивостокской таможни.
ДосьеЮрий Ремез пришел в таможенные органы из пограничных войск. 9 лет назад - 1 апреля 1996 г. - он был принят в отдел собственной безопасности Артемовской таможни. Имеет два высших образования: военное (Алма-Атинское пограничное училище КГБ СССР) и юридическое (Дальневосточный государственный университет).
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