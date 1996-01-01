В Гродековской таможне новый начальник

В Гродековской таможне приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2005 г. назначен новый начальник.

Им стал 43-летний подполковник таможенной службы Юрий РЕМЕЗ, до этого занимавший должность заместителя начальника Артемовского таможенного поста Владивостокской таможни.