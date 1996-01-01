Наводнений не будет

В Приморье частично вскрылись реки. По информации Дальневосточного регионального центра МЧС, освобождаются ото льда реки Шкотовка, Артемовка, Спасовка, Кулешовка, Партизанская, а также верховья рек Уссури, Арсеньевки, Малиновки и малые реки в Хасанском и Уссурийском районах края.

Наибольший подъем воды - на 1,6-2,3 метра - отмечается в бассейне реки Илистой в Михайловском и Черниговском районах. В течение 3-4 суток предполагается вскрытие рек Арсеньевки, Илистой и Раздольной по всему течению, а также реки Малиновки до села Ракитного, реки Уссури - до села Кокшаровка.

Паводковая обстановка по краю в норме. На 3 апреля угрозы подтопления населенных пунктов, объектов социального назначения и сельхозугодий не было.

В связи с ожидаемым повышением температур воздуха в ближайшие 2-3 дня до + 15, + 20 градусов предупреждены главы муниципальных образований городов и районов края. Уточнен состав сил и средств муниципальных образований для проведения аварийно-восстановительных работ.