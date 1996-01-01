ДНД возвращается

Глава администрации Находки Олег КОЛЯДИН подписал постановление о создании в городе добровольных народных дружин. Реанимированная структура, как и в добрые старые времена, призвана помогать милиции общественной безопасности обеспечивать порядок и спокойствие на улицах города.

Общественные организации ДНД будут создаваться горожанами по принципу добровольности на предприятиях, в образовательных учреждениях, при администрациях поселков, входящих в состав муниципального образования.

По разработанному положению о народной дружине, обязанностью ее членов будет патрулирование улиц в вечернее время вместе с нарядами ППС, борьба с бепризорностью, спасение людей в чрезвычайных ситуациях, охрана окружающей среды и многое другое.

Координировать деятельность всех городских дружин будет штаб, который возглавил зам. главы Находки Александр АЛЕКСАШКИН. В составе штаба также начальник милиции общественной безопасности Билал РЗАЕВ, директор муниципального предприятия "Жилкомхоз" Александр РОГОВ.

Работа дружины будет налажена на базе автобусного парка. Подать заявление на участие в работе дружины сможет любой находкинец, достигший 18 лет. Кандидатуры будет рассматриваться органами милиции, после чего дружинники пройдут необходимое обучение и стажировку.

Как оказалось, решения о создании в городе ДНД ждали давно, многие организации откликнулись на призыв создать их. Желание активно действовать в этом направлении выразило также руководство находкинских вузов, где уже есть опыт работы оперативных студенческих отрядов.