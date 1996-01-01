C пистолетом по городу

В центре Хабаровска задержан вооруженный предприниматель.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, на совместном посту ГИБДД, расположенном на площади им. Ленина в Хабаровске, автоинспекторами был остановлен для проверки автомобиль "Тойота-Камри", за рулем которого находился 32-летний частный предприниматель.

При досмотре в иномарке был обнаружен и изъят пистолет ПМ без номеров и 8 патронов калибра 9 мм. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Источник и цель приобретения боевого пистолета сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.