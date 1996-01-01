Берегите себя

Отряд приморского ОМОН отправился в минувшую пятницу в Чечню. Проводы 45 бойцов состоялись на железнодорожном вокзале Владивостока.

В церемонии участвовали начальник УВД Приморского края Николай ВАЧАЕВ и главный федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЬЯНЦ.