"Адидас" made in Прохладное

В селе Прохладное Надеждинского района Приморья на предприятии местного общества с ограниченной ответственностью выявлена линия по производству спортивной обуви с использованием фирменного знака "Адидас".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, цех зарегистрирован, имеется разрешение на приобретение иностранной рабочей силы. Криминал только в том, что на предприятии незаконно использовали труд китайских туристов.