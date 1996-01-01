Автомобиль, фаршированный опием

Сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю проведена операция, в результате которой задержан наркокурьер, доставлявший в наш край сильнодействующие наркотики из центральных районов России. В ходе проверки его автомобиля оперативники обнаружили 20 кг опиума. Автомобиль был буквально нашпигован наркотиками.

Был задержан непосредственный заказчик и организатор поставок - глава одной из цыганских семей. Этот человек находился в близкой связи с поставщиками, ранее задержанными сотрудниками УФСБ при попытке ввоза в Приморье 18,5 кг опия. Так была пресечена деятельность устойчивой группы, занимавшейся поставкой в край тяжелых наркотиков. Задержанный в двух операциях опиум-сырец - это 154 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке превышает 19 млн руб.

Всего по делу арестованы 5 членов преступной группы - двое организаторов и три курьера.